Handbal (m) / Danemarca a răpus Germania și a câștigat titlul european

Echipa Danemarcei a câștigat Campionatul European de handbal masculin – EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia, după ce a învins în finală formația Germaniei cu scorul de 34-27, duminică seară, la Herning, pe teren propriu. Danezii dețin acum toate cele trei coroane din handbalul masculin, după ce au cucerit laurii olimpici în 2024 la Paris și titlul mondial anul trecut.

Franța era singura până acum care a deținut cele trei coroane (2010 și apoi 2015).

Danemarca nu mai obținuse titlul european din 2012, iar în 2024 a cedat cu 31-33 în finala cu Franța.

La ediția din acest an, danezii au făcut un singur pas greșit, în ultimul meci din prima fază a grupelor, fiind învinși de Portugalia cu 31-29.

Danemarca: Emil Nielsen, Kevin Moller – Johan Hansen (7 goluri), Gidsel (7), Lauge, Pytlick (8), Magnus Landin, Saugstrup (1), Kirkelokke (2), Emil Jakobsen (3), Mensah, Andersson, Hoxer (1), Arnoldsen (5), Svane. Lasse Moller.

Germania: Wolff, Spaeth – Zerbe (2), Langhoff, Golla (5), Kiesler, Koster (4), Knorr (5), Lichtlein (2), Schluroff, Uscins (2), Semper (1), Dahmke, Mertens (1), Grgic (5), Kohlbacher.

În finala mică, Croația a învins Islanda cu 34-33 (17-14).

