Novak Djokovic se ține de glume: „Sper să ne mai vedem pe teren în următorii 10 ani!“

Novak Djokovic a pierdut astăzi, în 4 seturi, în fața lui Carlos Alcaraz în finala Australian Open 2026. Sârbul a suferit primul eșec din ultimul act al acestei competiții, pe care a câștigat-o de 10 ori de-a lungul carierei.

La ceremonia de premiere, Nole a vorbit despre parcursul lui din ultimele săptămâni, găsindu-și puterea să glumească, dar oferind și indicii despre viitorul său. De asemenea, Djokovic și-a felicitat adversarul, care a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care se impune la toate cele 4 turnee de GS.

„Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, felicitări pentru un turneu extraordinar, Carlos, felicitări ție, antrenorilor tăi, familiei tale. Ceea ce faci e legendar, istoric. Îți urez mult succes în carieră, ești foarte tânăr, ai mult timp în fața ta. Sper să ne mai vedem de multe ori pe teren în următorii 10 ani. Glumesc!

Trebuie să mulțumesc și echipei mele pentru că mă suportă și îmi dă sprijinul de care am nevoie. Nu a fost ușor, niciodată nu a fost, îmi vedeți versiunea cea mai bună și pe cea mai rea, iar triumful meu este și al vostru. Aveam un discurs pregătit și pentru cazul în care aș fi câștigat, dar nu vreau sa ma lungesc, e momentul lui Carlos.

Djokovic, mulțumiri pentru echipă și familie

Mulțumesc pentru ceea ce mi-ați oferit în ultimele meciuri, dragoste, sprijin, pozitivism, nu am mai trăit asta aici, în Australia. Am încercat să vă răsplătesc cu tenisul meu de-a lungul anilor, a fost al 21-lea an aici, mereu cred în mine și cred că e necesar când joci la nivelul acesta, împotriva unor jucători ca Jannik și Carlos.

Trebuie să fiu sincer, nu mă gândeam că o să mă aflu din nou la ceremonia din finala și vă mulțumesc pentru cum m-ați împins de la spate în ultimele săptămâni. Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, peste o săptămână sau peste 6 luni… A fost minunat, vă mulțumesc”, a declarat Novak Djokovic.

