duminică, 11 ianuarie, 2026
Handbal (f) / CSM Slatina a dat lovitura și a câștigat în fața Brăilei

Handbal (f) / CSM Slatina a dat lovitura și a câștigat în fața Brăilei

De Tiberiu Cocora

CSM Slatina continuă să își respecte statutul de „revelație” a Ligii Florilor și a obținut sâmbătă, 10 ianuarie, o nouă victorie surprinzătoare. Pe teren propriu, oltencele au dominat confruntarea cu HC Dunărea Brăila și s-au impus cu 32-29.

Cea mai bună marcatoare a Slatinei a fost Aleksandra Vukajlovic, cu 9 goluri. Ea a fost urmată dee Magda Balsam (6 goluri) și de Greta Kacsor (4 goluri).

De partea cealaltă, s-au remarcat Valeriia Kirdiasheva (5 goluri), Elena Roșu (4 goluri) și Dejana Milosavljevic (4 goluri).

Datorită acestui rezultat, CSM Slatina a urcat pentru moment pe poziția a 4-a în clasamentul campionatului, fiind depășită doar de CSM București, Gloria Bistrița și CSM Corona Brașov, adică de formații care reprezintă România în Liga Campionilor și în EHF European League.

