Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani

Cristian Gațu, fostul mare handbalist al României, s-a recăsătorit civil, la 80 de ani, cu Mariana Oprea (56 de ani). Evenimentul a avut loc la Primăria Oradea, pe 23 decembrie.

Legendarul handbalist și-a dorit un eveniment restrâns la Primăria Oradea. Cristian Gațu a divorțat în 2024 de fosta soție, Tamara, după o căsnicie de 53 de ani.

Imaginile de la cununia civilă a fostului mare handbalist au fost publicate pe internet de apropiații care au fost prezenți în sală, la ceremonie, scrie tabloidul Click.

Cristian Gațu a divorțat de fosta soție, Tamara, în 2024. Ea l-a acuzat că a înșelat-o cu menajera și a cerut despăgubiri de 500.000 de lei plus o pensie lunară de 5.000 de lei. Cristian Gațu a fost salvat la apel în procesul de divorț, după ce în prima instanță fosta soție avusese câștig de cauză.

Cristian Gațu este unul dintre cei mai mari handbaliști din istoria României. A fost component al selecționatei tricolore la cele două titluri mondiale din 1970 și 1974. Cristian Gațu mai are în palmares și un bronz la Jocurile Olimpice din 1972 și o medalie de argint în 1976.

