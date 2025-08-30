Echipa feminină de handbal SCM „U“ Craiova a reuşit să se impună, scor 27-26, în faţa formaţiei CSM Târgu Jiu, în partida susţinută sâmbătă seară, în Sala Polivalentă din Bănie, în prima etapă din Liga Florilor.

Fetele lui Ovidiu Mihăilă au condus prima reprizăîn totalitate şi au închis-o cu scorul de 16-14. În partea secundă şi-au complicat singure meciul, au ratat de foarte multe ori singure cu portarul şi nu au mai fost exacte în apărare, fapt speculat de oaspete, care au preluat conducerea. Finalul a fost încins şi cu controverse iscate de arbitri, dar în cele din urmă SCM „U“ Craiova a revenit şi a câştigat.

În etapa viitoare (sâmbătă, 6 septembrie), SCM „U“ Craiova va juca în deplasare împotriva echipei CS Minaur Baia Mare.

Liga Florilor, etapa 1:

Sâmbătă, 30 august: CS Rapid București – CSM Slatina 25-26, CSM București – CS Minaur Baia Mare34-33, CS Gloria Bistrița – HC Zalău 35-19, SCM „U“ Craiova – CSM Târgu Jiu27-26, CSM Corona Brașov – CSM Galați 40-20.

Duminică, 31 august – ora 17.30: HC Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea.

