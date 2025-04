Echipa feminină de handbal SCMU Craiova va disputa joi, de la ora 15.00, în Capitală, un meci extrem de interesant în compania campioanei României, CSM Bucureşti. Oltencele nu au nimic de pierdut din acest duel, gazdele pornind drept favorite certe înaintea startului. Partida va conta pentru etapa a 21-a din Liga Florilor.

Cele două formaţii se reîntâlnesc la ceva mai bine de două săptămâni de la ultima „încleştare“. La jumătatea lunii martie, CSM s-a impus în Bănie în faţa Craiovei, în sferturile Cupei României, scor 33-21, asta după ce în campionat gruparea bucureşteană a pierdut pe terenul trupei lui Mihăilă (n.r. 27-25).

Atât CSM, cât şi Craiova se află într-o formă foarte bună, cu multe rezultate pozitive obţinute în ultima vreme. Gazdele disputei de joi se află în continuare pe prima poziţie, cu 49 de puncte, la egalitate cu Corona Braşov, dar cu două jocuri mai puţin disputate. De partea opusă, SCMU este a şaptea în Liga Florilor, cu 34 de puncte, la scurtă distanţă de locurile europene.

Mihăilă: „Trebuie să ieşim din sală cu mulţumirea că am făcut tot ce a depins de noi!“

Antrenorul Craiovei, Ovidiu Mihăilă, a declarat într-un interviu acordat clubului oltean, că îşi doreşte ca la finalul partidei cu CSM Bucureşti să nu existe nicio urmă de regret.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, vorbim de o echipă care care a crescut mult în joc şi care este campioana României. Am avut privilegiul de a câştiga aici, acasă, în compania lor, dar lucrurile s-au schimbat. CSM doreşte să ajungă în Final Four-ul Ligii Campionilor şi, cu această ocazie, şi-au ridicat nivelul extrem de mult. Trebuie ca şi noi să ne ridicăm nivelul, să facem un joc bun şi să ne respectăm. Trebuie să ieşim din sală cu mulţumirea că am făcut tot ce a depins de noi pentru a păstra echipa pe un trend ascendent.

Am lucrat în aceste zile şi la capitolul mentalitate, să creadă într-un posibil succes. Astfel de jocuri, cu CSM Bucureşti, Rapid, Brăila, Bistriţa etc reprezintă o carte de vizită extraordinară pentru fiecare sportivă în parte. Moralul este unul bun, chiar dacă în Cupă am pierdut la o diferenţă care nu ne face cinste. Am discutat, am reuşit să ne echilibraăm, apoi, la Zalău şi se pare că am revenit pe drumul normal. Le mulţumesc tuturor celor care ne-au susţinut şi care sunt lângă fete. Cred că nu i-am dezamăgit, mai ales în ultima perioadă. Sperăm să nu o facem până la finele campionatului“, a declarat Ovidiu Mihăilă.

