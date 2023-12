Naţionala României a fost învinsă de Germania cu scorul de 24-22 (9-12), joi seară, la Herning (Danemarca), în Grupa a III-a principală a Campionatului Mondial de handbal feminin.

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat, în conferinţa de presă, de după înfrângerea cu Germania, că atunci când ratezi aşa cum au făcut-o elevele sale în acest meci e foarte greu să câştigi.

„Sunt mulţumit de prima repriză, am jucat bine, ne-am apărat bine, am avut o energie bună… însă în partea a doua Germania a fost mult mai puternică fizic decât noi. Nu am mai jucat la acelaşi nivel, nici în apărare, nici în atac. Am încercat să schimb ceva, dar din păcate am şi ratat. Am avut opt situaţii de unu contra unu şi tot nu am reuşit. Însă am ratat mult prea mult în fazele unu contra unu. Când ratezi cum am făcut-o noi, e greu să câştigi împotriva Germaniei. Acum nu ne rămâne decât să luptăm până la capăt. Mai avem două meciuri în această grupă şi trebuie să câştigăm împotriva Poloniei şi Japoniei“, a spus Pera.

Cristina nu jucat la capacitatea maximă

El a menţionat că sportiva Cristina Neagu, revenită după o accidentare, a jucat în acest meci chiar dacă nu este sută la sută pregătită fizic.

„Cristina Neagu a intrat şi a jucat bine în prima repriză, însă după pauză a fost obosită. Am încercat să o folosesc ca playmaker pentru a ajuta echipa, pentru că este o jucătoare cu foarte mare experienţă. Ieri a făcut antrenamentul sută la sută şi după părerea mea este refăcută în acest moment. Dar fizic nu este 100%. Am încerca să îi dau şansa să ajute echipa naţională pentru că este cea mai valoroasă jucătoare a noastră“, a mai explicat selecţionerul.

