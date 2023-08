Handbal / Flori Stanciu şi Ana Maria Ţicu, mulţumite de jocul şi rezultatul de la Mioveni

SCMU Craiova a obţinut o primă victorie în noul sezon al Ligii Florilor, 33-27 în deplasare cu Mioveni şi astfel a început cum nu se putea mai bine un campionat în care ambiţiile sunt extrem de mari.

La finele disputei de la Mioveni, Florentina Stanciu, antrenorul secund al Craiovei şi jucătoarea Ana Maria Ţicu au oferit scurte declaraţii. Cele două s-au arătat încântate de victorie şi de joc şi speră să bifeze un prim succes şi în faţa propriilor spectatori, sâmbătă, de la ora 11.30.

„Suntem mulţumiţi de atitudinea cu care am ales să jucăm şi zic eu că aşa ar trebui să ne mişcăm pe tot parcursul campionatului. Este un prim meci, unul greu, dar am dovedit că suntem o echipă şi am luptat împreună pentru această victorie. Am avut un adversar destul de puternic. Dacă nu eşti pregătit, cu siguranţă echipa din Mioveni poate pune probleme. A fost o victorie muncită. Îi aşteptăm pe suporterii noştri într-un număr extrem de mare sâmbătă, de la ora 11.30, la Polivalentă, pentru că ne aşteaptă o partidă dificilă cu Brăila şi avem nevoie de aportul tuturor“, a spus Florentina Stanciu.

„A fost un meci greu, dar ne bucurăm pentru puncte şi suntem pregătite pentru următorul joc, care va fi, cu siguranţă, cel puţin la fel de greu. Mioveni are o echipă luptătoare, iar noi ne bucurăm că am avut încredere în propriile forţe şi am făcut o treabă bună. Sâmbătă trebuie să fim motivate, pentru că echipa din Brăila va veni după toate cele trei puncte la noi. Aşteptăm suporterii alături de noi, pentru că ne-a fost dor de ei“, a punctat şi Ana Maria Ţicu.

Citeşte şi: Handbal / Startu-i perfect! SCMU Craiova a luat toate punctele de la Mioveni