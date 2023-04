După succesul cu Constantin Brâncuşi Tg. Jiu şi calificarea istorică în primele opt echipe ale Cupei României, handbaliştii Universităţii Craiova şi-au aflat în cursul zilei de joi şi adversara următoare. Astfel, în faza sferturilor de finală, oltenii se vor duela cu CSU Suceava, echipă de primă ligă în handbalul masculin românesc. Duelul este programat săptămâna viitoare, în Bănie, chiar în Sala Polivalentă, ora de start şi ziua urmând a fi anunţate pe parcurs.

Dumitrescu: „Am arătat un handbal bun“

Imediat după succesul cu Tg. Jiu, euforia din tabăra Craiovei a fost una de nedescris, calificarea în sferturile de finală ale Cupei fiind un eveniment de neuitat. Contactat de GdS, Costin Dumitrescu a vorbit despre reuşita elevilor săi şi a mărturisit că ambiţiile vor fi extrem de mari în jocul cu Suceava, din sferturi.

„Euforia a mai trecut momentan, dar la momentul jocului au fost emoţii mari din ambele părţi. Timp de 40 de minute am arătat un handbal bun, în viteză, total diferit de ceea ce arătăm în liga a doua. Am făcut un joc bun, dar pe final a intervenit relaxarea şi am avut ceva probleme. Am şi vorbit la pauză că opt goluri într-un meci de handbal nu însemană mai nimic, chiar şi în minutul 45. Finalul de meci a fost bun. Chiar dacă s-au apropiat la trei goluri, nu am simţit în niciun moment că au forţa să ne depăşească. În ultimele minute am şi atras atenţia să nu avem faulturi periculoase. Nu trebuia să luăm vreun cartonaş roşu, pentru că misiunea era îndeplinită şi nu avea rost niciun fel de gest.

Nimic de pierdut în meciul din sferturi

Trăiesc meciurile şi de multe ori încerc să mă abţin când e vorba de multe lucruri. Tensiunea face să uiţi anumite chestii. Chiar dacă sunt momente în care protestez deciziile arbitrilor, niciodată nu am vreo adresare necuviincioasă. Tot ce contează e că am trecut de etapa asta. Între timp am aflat că jucăm în sferturi cu Suceava, un adversar ca oricare altul din prima ligă. Clar va fi greu, dar mă bucur pentru fiecare jucător în parte că va avea şansa să evolueze în faţa unui adversar important, cu care să-şi măsoare forţele. Jocul se va disputa în Polivalentă, e un motiv de bucurie şi sperăm să ieşim din competiţie cu capul sus. Dacă nu, să mergem în Final Four!“, a declarat Costin Dumitrescu, pentru GdS.

