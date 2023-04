Handbal / „U“ Craiova luptă cu Tg. Jiu pentru un sfert inedit în Cupa României

Echipa masculină de handbal „U“ Craiova se află faţă în faţă cu unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani, în Cupa României. Gruparea pregătită de antrenorii Costin Dumitrescu şi Cătălin Popescu se va duela cu Constantin Brâncuşi Tg. Jiu pentru un loc în sferturile competiţiei. Partida inedită este programată miercuri, 5 aprilie, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ şi poate consemna o reuşită istorică pentru echipa olteană.

Universitatea Craiova se zbate de ceva ani în liga secundă din România şi nu reuşeşte acea promovare mult râvnită în Liga Zimbrilor. Chiar şi aşa, nucleul este unul bun, indiferent de faptul că, în ultimul timp, anumiţi sportivi s-au despărţit de echipă. Ne-am convins de acest lucru în sezonul în curs, pentru că prezenţa în optimile Cupei României nu este de ici, de colo. Chiar dacă în campionat situaţia nu este una favorabilă, iar promovarea nu este posibilă nici în acest an, craiovenii pot scrie istorie în Cupă.

Parcurs încurajator până în optimi

Pentru a ajunge până în această fază a competiţiei, „U“ Craiova a fost nevoită să treacă de două tururi preliminare. Mai întâi, oltenii au avut parte de un meci acasă, cu CSU Galaţi, pe care l-au câştigat cu 35-29. Trebuie menţionat că a fost un meci extrem de antrenant, în care formația vizitatoare s-a aflat la conducere o bună perioadă de timp. După pauză, de la vestiare alb-albaştrii au revenit spectaculos şi şi-au adjudecat victoria.

A urmat, apoi, un duel de care pe care în turul 1, cu CSU Piteşti. Cele două combatante se cunoşteau destul de bine, mai ales că în aceeaşi perioadă, cu aproximaţie, disputaseră un meci direct şi în campionat. Dacă în sezonul regular piteştenii au luat toate punctele, trupa din Bănie s-a revanşat în Cupă şi a câştigat întâlnirea cu scorul de 38-33. De menţionat că, şi de această dată, craiovenii au întors soarta jocului în ultimele 30 de minute, după o primă repriză ceva mai slăbuţă.

„Tratăm meciul la victorie!“

Contactaţi de GdS, cei doi antrenori ai Craiovei au vorbit, pe larg, despre posibilitatea unei calificări în sferturi. Totodată, aceştia au mărturisit că îşi doresc să învingă echipa din Tg. Jiu, tocmai pentru ca în Bănie să ajungă o formaţie redutabilă din Liga Zimbrilor.

„E un joc important, pentru că avem posibilitatea de a ne măsura forţele cu echipe de primă ligă. Spun asta pentru că, în cazul calificării, în sferturi vom întâlni 100% o echipă din Liga Zimbrilor. Ne interesează acest meci, pentru că sunt orgolii regionale între olteni şi e normal să fie aşa. Am avut ceva probleme în campionat în acest an, în sensul în care drumurile unor sportivi de la echipă au luat o turnură diferită.

Asta e problema principală, în rest mă bucur că am promovat trei tineri. De la meci la meci prind minute mai multe pe teren.. Pot spune că asta e strategia noastră pe termen scurt/mediu. Tg. Jiu are câţiva jucători cu experienţă de prima ligă şi se poate face diferenţa acolo. Noi sperăm să învingem, pentru că tratăm meciul la victorie. Ne dorim de la primul până la ultimul să ajungem în sferturi şi să vină la noi o echipă puternică“, a declarat Costin Dumitrescu.

Suporterii şi susţinătorii, aşteptaţi lângă echipă

„În primul rând, avem ceva probleme de lot cu care ne confruntăm. Sperăm să scăpăm de majoritatea până la ora meciului de miercuri. La Timişoara am realizat că nu avem extrem de multe şanse . Am preferat să punem în practică câteva scheme de joc, să-i surprindem pe cei de la Tg. Jiu. Dorinţa de revanşă e mare, pentru că anul ăsta ne-au învins de două ori, în condiţiile respective de arbitraj. Totodată, dacă am trece de ei, Craiova ar fi în primele 8 echipe din Cupa României, deci automat va veni o echipă tare la noi acasă în faza următoare. Ar fi bine să vedem la ce nivel suntem, dar şi pentru public ar fi excelent să asiste la un asemenea joc, să vadă pe viu o echipă de primă ligă.

Tragerea la sorţi e irelevantă, puteam nimeri de acum cu Dinamo sau orice altă echipă tare. Acum, cu atât mai mult sperăm la calificare, mai ales că ne cunoaştem adversarul. Sper ca şi acest duel să fie încins, disputat, dar în limita regulamentului. Aceste meciuri pot aduce mai multă lume la sală. Fac apel acum la susţinătorii noştri, dar şi la iubitorii de handbal să vină alături de noi miercuri, de la ora 16.00. Pe mai departe ar putea veni oricine, chiar şi campioana Dinamo. Nu ar fi problemă asta, vrem să jucăm cu echipe tari“, a punctat şi Cătălin Popescu.

Lot Universitatea Craiova:

Laurenţiu Budoiu, Traian Manea, Mihai Iovănescu, Mihai Păun, Vasile Luntraru, Radu Guşatu, Ovidiu Ianăşi, Andrei Bureţa, Ovidiu Nica, Andrei Tudosie, Cătălin Gheorghiţă, Valentin Micu, Marius Iacov, Marian Bouroş, Gabriel Ruşeanu, Sorin Coadălată. Antrenori: Costin Dumitrescu, Cătălin Popescu.

