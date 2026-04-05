Victor Cornea s-a oprit în sferturile probei de dublu la Țiriac Open

Victor Cornea și portughezul Nuno Borges au fost învinși de cuplul Yuki Bhambri (India)/Michael Venus (Noua Zeelandă), cu 6-4, 2-6, 10-4, vineri seară, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului Țiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro și găzduit de Centrul Național de Tenis ”Simona Halep” din București.

Cornea și Nuno Borges s-au înclinat după o oră și 25 de minute în fața favoriților numărul trei.

Perechea româno-portugheză s-a ales cu un cec de 5.650 de euro și 45 de puncte ATP la dublu.

