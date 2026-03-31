Echipa națională a României va disputa, marți, la Bratislava (ora 21:45), un meci amical în compania selecționatei Slovaciei, ambele formații fiind eliminate din barajul de calificare la Cupa Mondială 2026.

Antrenorul secund al echipei naționalei, Ionel Gane, a afirmat, luni, într-o conferință de presă, că selecționerul Mircea Lucescu predă tuturor o lecție de viață prin devotamentul său față de fotbal și că speră ca tricolorii să-i aducă o bucurie pe patul de spital printr-o victorie în meciul amical cu Slovacia.

„Mircea Lucescu ne arată și ne-a arătat mereu o lecție de viață prin tot ceea ce a făcut și ne transmite în continuare pasiunea, ardoarea cu care trăiește fiecare moment, începând de la o ședință tehnică antrenament și joc… Eu cred că este unic în felul lui și pe lângă faptul că este un om imens, este un antrenor unic. Și totodată sper să-i facem o bucurie mâine și când ne întoarcem să ne revedem și să discutăm mai liniștiți.

Ieri, înainte de decolare, m-a sunat și pentru că se simțea mai bine primul lucru care m-a întrebat a fost ‘cum a fost antrenamentul?’. I-am spus că am anulat antrenamentul după evenimentul neplăcut și atunci mi-a transmis ‘spune-le să stea liniștiți, să se antreneze mâine bine și să facă un joc bun’. Trebuie să ia niște decizii pentru acest meci. De asta spun că ne dă o lecție de viață tuturor prin modul lui de a fi, de a trăi fiecare moment numai pentru fotbal’‘, a declarat Gane.

Gane recunoaşte: „Am avut zile destul de grele după meciul cu Turcia!“

Tehnicianul a precizat că zilele de după înfrângerea cu Turcia au fost foarte grele, culminând cu internarea selecționerului Mircea Lucescu în spital.

„Nu este ușor, am avut zile destul de grele după meciul cu Turcia. Am fost foarte supărați cu toții, foarte afectați, iar după evenimentul neplăcut cu nea Mircea nu a fost ușor să trecem peste acele momente speciale și delicate. Dar astăzi suntem mai bine pentru că și nea Mircea este mai bine. Ne-a sunat, le-a transmis băieților că totul este sub control, că totul este bine și deja starea de spirit s-a schimbat în bine astăzi față de ieri, pentru că ieri au fost momente destul de grele.

Sigur că supărarea este destul de mare, ne-a afectat foarte mult ratarea calificării. Credeam foarte mult în ea, băieții au încercat să dea tot ce se poate la meciul cu Turcia, dar acum trebuie să mergem mai departe. Viața și fotbalul nu se opresc aici și trebuie să mergem mai departe. Sunt convins că vor veni și alte bătălii. Băieții cred că au învățat din toate acestea meciuri. Această necalificare pentru mine este ca o cicatrice care se va vindeca în timp, dar nu ne rămâne decât să mergem mai departe cu capul sus că putem face lucruri bune în viitor și putem aduce mai multe victorii pentru România“, a mai spus Ionel Gane.

Rămâne Ionel Gane la naţională?

Antrenorul secund al naționalei a spus că nu se gândește în acest moment dacă va mai continua sau nu colaborarea cu Federația Română de Fotbal.

„Gândul meu este acum doar pentru meciul de mâine. Întregul staff trebuie să mobilizăm echipa pentru meciul de mâine. Chiar dacă este amical îl vom trata foarte serios cu siguranță, pentru că ne dorim în primul rând să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. Mă gândesc doar la ceea ce vom face astăzi la antrenament și mâine la joc, după care vom avea timp să vedem.

Eu am fost aici în trei mandate, am lucrat și cu Cosmin Contra, cu Edi Iordănescu și acum e o onoare să lucrez cu domnul Mircea Lucescu. Așa că pentru mine e o bucurie și o mândrie imensă să fac parte din stafful României. Sunt emoții normale, aveam emoții și când eram jucător și făceam parte din echipa națională, tot timpul am avut emoții. E doar o conjunctură faptul că domnul Lucescu nu este aici. Dar este un meci internațional, sunt emoții pozitive și îl voi trăi la maximum’‘, a mai spus Ionel Gane.

