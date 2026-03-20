Nicușor Bancu, salvat de colegi, și-a prezentat scuzele: „Le mulțumesc!“

Nicușor Bancu, fundașul stânga și căpitanul Universității Craiova, și-a prezentat public scuze pentru eliminarea din meciul cu Dinamo.

Nicușor Bancu a fost eliminat în finalul primei reprize, la scorul de 1-0, după ce l-a călcat urât pe Sivis. Totuși, craiovenii au reușit să țină de rezultat și să plece de la București cu cele 3 puncte. La final, Bancu le-a mulțumit colegilor și a spus că regretă gestul făcut.

„Vreau să le mulțumesc băieților și să îmi prezint scuze față de toată lumea. Am făcut o greșeală, nu am vrut, dar în fotbal nu este totul după cum îți dorești. L-am călcat, a fost o greșeală. Mă bucur că echipa s-a motivat, au alergat mult mai mult și mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu a fost nicio intenție, am vrut doar să fac un fault de joc, să nu plece pe contraatac, și l-am călcat din greșeală.

S-a vorbit la pauză să nu mai existe astfel de scandaluri, pentru că se poate opri meciul. I-am spus că așa este la fotbal. Pierdusem cu Argeș și trebuia neapărat să câștigăm azi. Am vorbit foarte mult despre asta și s-a văzut că suntem o familie: am alergat unul pentru altul și a venit și răsplata.

E bine că am câștigat. Ar fi fost foarte greu dacă nu reușeam, ceilalți se puteau distanța. Plecăm acasă bucuroși. Vrem să revenim cu forțe proaspete, ne așteaptă multe meciuri dificile. Sunt pregătit pentru meciul cu Turcia, dar încă nu am fost convocat. Oricum, voi fi cu inima alături de echipă. E momentul să ne calificăm la Mondial, nu am făcut-o de mult timp”, a spus Nicușor Bancu, la Prima Sport.

