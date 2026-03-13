Universitatea Craiova a fost de nerecunoscut vineri seară, în Bănie, în fața celor de la FC Argeș. Alb-albaștrii au pierdut cu scorul de 1-0 în prima etapă a play-off-ului și pierd, astfel, o șansă mare de a se distanța pe primul loc.

Știința a schimbat sistemul pentru acest meci, date fiind absențele celor trei mijlocași titulari, Matei, Anzor și Băluță, iar acest lucru s-a resimțit din plin. Alb-albaștrii au fost presați în propria jumătate o bună perioadă de timp în prima repriză și chiar au fost taxați de către Bettaieb, în minutul 26. Acesta a finalizat o acțiune pe spate, peste portarul Popescu și a deschis scorul. Au urmat mici oportunități ale craiovenilor, dar fără rezultat în fața porții. La cabine s-a intrat cu oaspeții în avantaj minim pe tabelă.

Coelho a mutat încă din startul părții secunde. Nsimba și Băsceanu le-au luat locul lui Assad și Barbu, dar nimic nu s-a schimbat. Jocul a continuat să fir haotic, fără orizont, iar ocaziile create au fost prea insignifiante pentru a modifica tabela. Argeșul s-a apărat cum a putut mai bine pe în ultimele 20 de minute, iar după ultimul fluier s-au putut bucura de o victorie uriașă. Universitatea primește, practic, o palmă chiar în startul play-off-ului, iar statutul de favorită la titlu pare să capete alt înțeles din acest moment.

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚: L. Popescu – Romanchuk, Rus (’64, Teles), Screciu – Mora, Creţu (’65, Etim), Cicâldău, Bancu – Barbu (’46, Băsceanu), Al Hamlawi (’46, Nsimba), Baiaram (’82, Houri). Antrenor: Filipe Coelho.

𝐅𝐂 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐬̧: Căbuz – Oancea (’69, Tofan), Tudose, Sadriu, Borţa – Sierra, Garutti, Raţă – Rădescu (’82, Y. Pîrvu), Matos (’81, Brobbey), Bettaieb (’90+2, Moldoveanu). Antrenor: Bogdan Andone.

