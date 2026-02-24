Istvan Kovacs, delegat la super-meci din Liga Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la Paris Saint-Germain – AS Monaco, meci programat, miercuri, în returul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Centralul român îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi fratele său Szabolcs Kovacs.

În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia).

Până acum, în sezonul 2025-2026, Istvan Kovacs a arbitrat cinci partide din faza principală a Ligii Campionilor: Olympiakos Pireu – FC Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2 (28 ianuarie 2026).

Partida PSG – Monaco se va disputa, miercuri, de la ora 22:00, în cadrul returului play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor. În tur, PSG s-a impus cu scorul de 3-2.

Citește și: Volei (m) / SCMU Craiova n-a reușit prea multe în deplasarea de la Zalău



