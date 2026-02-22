Ștefan Baiaram regretă gestul de la meciul cu Dinamo! Ce promisiune a făcut

Ștefan Baiaram a fost suspendat două etape și a lipsit la ambele meciuri cu FCSB, din Cupa României și din SuperLiga, iar după meciul de la Slobozia a transmis că va mai recurge la gestul pe care l-a făcut în derby-ul cu Dinamo, când a scuipat un suporter advers.

„Este o victorie importantă. Am avut o ședință înainte de meci, iar mister ne-a zis că este un meci improtant, că ne putem detașa de contracandidate. Mai avem două meciuri, iar apoi începe bătălia adevărată. Toată lumea ne dă favorită și mă bucur că am făcut un joc bun. A fost o perioadă grea, îmi doream să joc contra FCSB-ului. Îmi pare rău de acea suspendare și, cu siguranță, am încățat o lecție. Din toate încerc să iau lucrurile pozitive și nu vor mai urma asemenea episoade.

Suntem motivați, muncim să fim cei mai buni. Am colegi de mare valoare și anul acesta putem scrie istorie. Nu ne gândim încă la nimic. Mai sunt 12 meciuri, apoi vedem. Screciu a avut o execuție frumoasă, aveam nevoie să conducem în acele momente“, a spus Ștefan Baiaram.

Nicușor Bancu: „Poate cei din VAR au venit mai târziu la meci!”

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a avut un discurs tăios la finalul partidei. Deși oltenii au câștigat clar, fundașul stânga nu a trecut peste faza din prima repriză, când a fost faultat în careu, însă arbitrul nu a acordat penalty, iar VAR nu a intervenit.

„Prima dată a fost penalty clar la mine. Cei din camera VAR poate au venit mai târziu, nu știu ce s-a întâmplat. Putea să schimbe soarta meciului acea fază. Nu înțeleg cum de se întâmplă astfel de lucruri”, a declarat Bancu.

În rest, fundașul Craiovei a ținut să sublinieze importanța atitudinii și a victoriei obținute împotriva unei echipe considerate inferioare pe hârtie.

„Am fost ținuți cu picioarele pe pământ după ultimele meciuri. A contat mult, pentru că dacă nu aveam atitudine alta era soarta meciului. Am meritat această victorie. Cred că aceste meciuri sunt cele mai grele. Câștigi campionatul când bați echipele mai mici”, a mai spus Bancu.

