4.4 C
Craiova
joi, 19 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisJaqueline Cristian nu i-a făcut față rusoaicei Andreeva la Dubai

Jaqueline Cristian nu i-a făcut față rusoaicei Andreeva la Dubai

De Tiberiu Cocora

Jaqueline Cristian a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva, cu 7-5, 6-3, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Jaqueline Cristian (39 WTA) s-a înclinat după o oră și 42 de minute, la primul său duel cu Andreeva (18 ani, 7 WTA), deținătoarea titlului la Dubai.

Cristian va fi premiată cu un cec de 49.250 de dolari și 120 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian este calificată și în sferturile de finală ale probei de dublu, alături de Gabriela Ruse.

Tot miercuri, Sorana Cîrstea va juca în optimi la simplu cu filipineza Alexandra Eala.

Citește și: Sorana Cîrstea, învinsă de o filipineză în optimile de la Dubai

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA