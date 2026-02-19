Jaqueline Cristian nu i-a făcut față rusoaicei Andreeva la Dubai

Jaqueline Cristian a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva, cu 7-5, 6-3, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Jaqueline Cristian (39 WTA) s-a înclinat după o oră și 42 de minute, la primul său duel cu Andreeva (18 ani, 7 WTA), deținătoarea titlului la Dubai.

Cristian va fi premiată cu un cec de 49.250 de dolari și 120 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian este calificată și în sferturile de finală ale probei de dublu, alături de Gabriela Ruse.

Tot miercuri, Sorana Cîrstea va juca în optimi la simplu cu filipineza Alexandra Eala.

