Sorin Cârțu: „Suntem într-un moment de fericire!“. Ce a făcut președintele Craiovei în ultimele 10 minute

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a recunoscut că nu a putut să urmărească finalul meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB. Oficialul a plecat de la stadion în minutul 80 și a verificat rezultatul final de pe o aplicație.

Legenda din Bănie s-a arătat extrem de mulțumită de rezultat și a vorbit inclusiv despre lupta pentru titlu pe care o vor avea oltenii de dus odată ce începe play-off-ul. În plus, Cârțu a recunoscut că din cauza emoțiilor, nu a putut să privească finalul meciului de pe Ion Oblemenco, gândindu-se probabil la cum ar putea să egaleze FCSB pe final.

„Suntem într-un moment de fericire pentru că am obținut o victorie mare, cred că victoria este meritată, gândul meu a fost să luăm cele trei puncte și să ne menținem pe locul 1. La momentul acesta, preocuparea este ce facem noi și să acumulăm cât mai multe puncte, iar când intrăm în play-off să avem un punctaj bun și o poziție favorabilă.

Cred că meritam să fim aici, am avut o prestație constantă. Mai sunt treisprezece meciuri în care trebuie să ne conservăm cât se poate de bine acest avantaj și la sfârșit să avem reușite. Arbitrajul lui Barbu spală din trecut, nu am văzut vină la faza golului lui Matei, am luat o părere de la Porumboiu care a spus că faza s-a interpretat.

Cârțu nu a putut vedea finalul de meci

Contează victoria și tot ce ne-am dorit a fost să nu iasă polemici. Mai sunt 13 meciuri grele, vom fi vânați de adversari, nu este o distanță mare. Am avut prestații dominante în toate meciurile directe cu rivalele, Dinamo, Rapid, CFR sau FCSB.

Arătăm ca o echipă care merită să își pună obiectivul de a câștiga campionatul. Nu am văzut meciul din minutul 80, mi-a fost greu, trebuie să mă înțelegeți, am o vârstă, mai slăbesc puterile”, a declarat Sorin Cârțu la zona mixtă.

