Filipe Coelho, fericit după U Craiova – FCSB 1-0: „Sunt mândru de jucătorii mei, victoria e meritată!“

De Tiberiu Cocora

Universitatea Craiova a reușit să o învingă pe FCSB, scor 1-0 și să-și consolideze primul loc din SuperLiga și la finele etapei cu numărul 27.

La finalul partidei, Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de rezultatul final și de evoluția elevilor săi. Totuși, chiar dacă a spus că victoria a fost una meritată, tehnicianul lusitan nu s-a ferit să o numească pe FCSB o echipă puternică. 

Sunt mândru de jucătorii mei. Cred că am jucat bine, iar în prima repriză am avut câteva echipe. FCSB e o echipă bună, puternică și băieții au pus în aplicare strategia cea mai bună. Trebuia să suferim, am jucat împotriva campioanei, dar victoria e meritată. 

Am jucat ca o echipă, uneori trebuie să suferim, dar trebuie să jucăm ca o echipă și să nu ne gândim la jucătorii care nu pot juca. Ca și antrenor mereu îmi doresc să am toți jucătorii pregătiți, dar nu se poate mereu. Acum nu i-am avut pe Nsimba și Baiaram, dar asta a fost situația. 

Am avut o organizare bună, e încă un meci în care nu am primit gol. E importantă partea mentală și e un mix între ambiție și organizare. E o mândrie de a reprezenta un oraș. Jucătorii nu sunt niște mașinării, e normal să fie și obosiți, dar așa se întâmplă uneori”, a spus Filipe Coelho.

