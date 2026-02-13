Filipe Coelho, mândru de elevii săi după 2-2 cu FCSB: „Echipa e fantastică!“

După Universitatea Craiova – FCSB 2-2, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, s-a declarat mândru de elevii lui. Alb-albaștrii s-au calificat în „sferturi”, unde vor da peste CFR Cluj.

Portughezul a vorbit despre problemele de lot survenite din cauza accidentărilor și a declarat că portarul Laurențiu Popescu a fost singurul jucător lăsat acasă în urma unei decizii tactice. Titular între buturile Craiovei a fost Isenko, pe bancă s-a aflat Silviu Lung. Jr.

„Am avut anumiți jucători accidentați, alții suspendați. În final, cred că am jucat bine și meritam să ne calificăm mai departe. Acum trebuie să ne recuperăm jucătorii și să luăm punctele din meciul următor.

Înainte de meciul cu CFR avem multe alte partide, așa că mă gândesc doar la următorul adversar. CFR Cluj e un adversar bun, mă voi gândi la meci atunci. Acum trebuie să ne concentrăm pe campionat, mai sunt 12 puncte puse în joc și trebuie să luăm cât mai multe.

Muncesc din greu, mă duc la somn și dorm bine pentru știu că dau totul pentru club. O luăm meci cu meci, zi cu zi. Echipa e fantastică. Nu a fost ușor acest meci. Sunt mândru de toți. Indiferent că pierdem, că învingem, eu sunt mulțumit de ei.

Avem jucători accidentați, suspendați. Singurul care nu a prins foaia cu FCSB ca urmare a unei decizii tactice a fost Popică (n.r. – Laurențiu Popescu)”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă.

Citește și: U Craiova – FCSB 2-2 / Știința merge mai departe în Cupă, FCSB bate pasul pe loc



