Craiova
luni, 2 februarie, 2026
Farul - U Craiova 4-1 / Știința a „înghețat" la malul mării

Farul – U Craiova 4-1 / Știința a „înghețat“ la malul mării

De Tiberiu Cocora

Universitatea Craiova a suferit o înfrângere usturătoare la Ovidiu, cedând cu scorul de 4-1 în fața Farului Constanța, într-un meci în care aproape totul a mers împotriva oltenilor. De la condițiile meteo dificile, până la erori individuale și un final de partidă rar întâlnit, seara de la malul mării s-a transformat într-un coșmar pentru echipa lui Filipe Coelho.

Startul partidei a fost dezastruos pentru Craiova. Farul a profitat din plin de pasa greșitp de Romanchuk și a deschis scorul rapid, prin Ișfan, încă din minutul 6. Vînă a majorat avantajul în minutul 25, după o altă eroare, de această dată a lui Cicâldău iar Maftei a dus scorul la un incredibil 3-0. În tot acest interval, Craiova părea complet lipsită de reacție.

Repriza secundă a adus o ușoară revenire a Științei. Oltenii au încercat să împingă jocul spre poarta Farului, iar insistența lor a fost răsplătită în minutul 75, când Monday Etim a redus din diferență și a reaprins, timid, speranțele unei reveniri spectaculoase.

Isenko a luat roșu, Băluță a intrat în poartă

Finalul partidei a oferit însă un moment inedit, rar întâlnit pe terenurile de fotbal profesionist. Portarul Pavlo Isenko a fost eliminat în minutul 86 pentru un fault de ultim apărător, iar Craiova, epuizându-și toate schimbările, a fost nevoită să improvizeze. Mijlocașul Tudor Băluță a îmbrăcat tricoul de portar, primind mănușile de la Assad Al-Hamlawi, într-o scenă care a atras imediat atenția tribunelor.

Băluță și-a intrat serios în rol, organizând chiar și zidul la lovitura liberă care a urmat. Execuția lui Denis Alibec, revenit recent la Farul, a fost însă imparabilă. Atacantul a șutat puternic, pe centru, iar mingea a ajuns direct în plasă, stabilind scorul final: 4-1.

Farul: Buzbuchi – Maftei, Țîru, Marins, L. Pellegrini – Vînă, Dican, Ramalho – Grigoryan, Vojtus, Ișfan. Antrenor: Ianis Zicu.

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, Cicâldău, T. Băluță, Teles – Băsceanu, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho.

