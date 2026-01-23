Mircea Lucescu, internat de urgență în spital. Ce se întâmplă cu selecționerul României

Selecţionerul Mircea Lucescu a fost internat din cauza unei gripe severe, el confirmând joi seară că se află sub supravegherea medicilor.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă şi am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut şi febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat tehnicianul în vârstă de 80 de ani, pentru Golazo.ro.

Mircea Lucescu își creionase un program foarte bine pus la punct pentru această perioadă, dat fiind că peste două luni echipa națională a României va da piept cu reprezentativa Turciei, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic – care va avea loc în vara acestui an.

Selecționerul „tricolorilor” avea de gând să fie prezent, în luna ianuarie, în Antalya, unde au efectuat cantonamentul de iarnă majoritatea echipelor din Superliga, pentru a-i vedea la treabă pe fotbaliștii pe care îi lua în calcul.

