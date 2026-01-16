Superliga revine în forță. Dueluri „fierbinți” pe timp de iarnă

Astăzi, 16 ianuarie, se reia Superliga. Până la începutul lunii martie se vor desfășura ultimele 9 etape ale sezonului regulat. Vremea nu este prea bună pentru fotbal în majoritatea zonelor țării, însă, cu toate acestea, sperăm să avem parte de meciuri de calitate.

Meciuri tari programate până la sfârșitul sezonului regulat

În perioada 16–19 ianuarie se va disputa etapa cu numărul 22 din Superliga. Până la finalul sezonului va avea loc cel puțin un meci interesant, dacă nu chiar un derby.

Nu mai târziu de săptămâna viitoare se va disputa meciul dintre FCSB și CFR Cluj, duel care până nu demult putea decide câștigătoarea campionatului. De asemenea, derby-ul dintre Rapid și Dinamo va avea loc în etapa 28. Pentru a te orienta mai ușor, te invităm să consulți lista de mai jos.

Universitatea Craiova – FC Botoșani (etapa 23)

FCSB – CFR Cluj (etapa 23)

FCSB – FC Botoșani (etapa 25)

Dinamo – Universitatea Craiova (etapa 26)

Universitatea Craiova – FCSB (etapa 27)

Rapid – Dinamo (etapa 28)

Dinamo – FC Argeș (etapa 29)

CFR Cluj – Dinamo (etapa 30)

Rapid – Universitatea Craiova (etapa 30)

Cum arată cotele la pariuri pentru câștigarea campionatului?

Anul 2025 s-a încheiat în Superliga cu Universitatea Craiova pe prima poziție. La un punct în spate se află Rapid, urmată de FC Botoșani și Dinamo. Cele două se situează la două puncte în spatele oltenilor. Universitatea Craiova ocupa poziția a patra înaintea ultimei etape. Primele trei clasate au pierdut însă în acea rundă, pe când craiovenii au câștigat en-fanfare.

Pe majoritatea site-urilor de pariuri sportive Rapid este favorită la câștigarea campionatului. Cu a doua șansă este cotată Universitatea Craiova, urmată de Dinamo și FCSB. Ar fi al patrulea titlu din istorie pentru giuleșteni.

Clasament Superliga și cote la trofeu – playoff

Universitatea Craiova (40 puncte) – cota 4.00 Rapid București (39 puncte) – cota 3.00 FC Botoșani (38 puncte) – cota 8.60 Dinamo București (38 puncte) – cota 5.60 FC Argeș (34 puncte) – cota 29.00 Oțelul Galați (33 puncte) – cota 35.00

*Cotele pot suferi modificări

FCSB, în pericol să nu prindă play-off-ul pentru prima oară de la introducerea acestui sistem

Primul sezon în care s-a introdus sistemul cu play-off și play-out a avut loc în 2015–2016. Cu alte cuvinte, este al zecelea sezon în care este folosit acest sistem. În primele nouă sezoane a existat o singură echipă în Superliga care a ajuns de fiecare dată în playoff. Este vorba despre FCSB. La momentul actual, însă, aceasta se află într-o situație destul de dificilă, clasându-se pe poziția a noua.

Până la sfârșitul sezonului regulat, FCSB le va mai întâlni pe teren propriu pe CFR Cluj, Csikszereda, FC Botoșani, Metaloglobus, respectiv Universitatea Cluj. In deplasare va juca împotriva celor de la FC Arges, Oțelul Galați, Universitatea Craiova și UTA Arad.

FCSB are un program destul de încărcat până pe 14 februarie, unul în care va disputa nu mai puțin de nouă meciuri. Este vorba despre șase meciuri în campionat, unul în Cupa României și două în Europa League. După această perioadă aglomerată vor mai rămâne doar trei etape din sezonul regulat. Abia atunci ne putem face o idee asupra șanselor reale ale campioanei României de a intra în play-off.

FCSB are un trofeu câștigat în această stagiune, însă cu siguranță asta nu o va încălzi în caz că va rata calificarea în play-off. De menționat însă că FCSB ar putea ajunge în Europa și din play-out dacă va încheia pe prima sau a doua poziție.

