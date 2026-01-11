Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei după 3-2 cu Real Madrid

FC Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei, după ce a învins-o pe marea rivală Real Madrid, cu scorul de 3-2 (2-2), duminică seara, în finala desfășurată la Jeddah (Arabia Saudită). Catalanii au cucerit trofeul pentru a 16-a oară, iar Real rămâne cu 13 trofee.

Campioana Spaniei a deschis scorul prin brazilianul Raphinha (36), dar finalul primei reprize a fost unul incredibil, cu trei goluri marcate în minutele adiționale. Vinicius Junior a restabilit egalitatea (45+2), dar polonezul Robert Lewandowski a readus în avantaj echipa blaugrana (45+4). Gonzalo Garcia (45+6) a egalat din nou pentru madrileni.

Golul victoriei a fost marcat de Raphinha (73), catalanii încheind meciul în inferioritate numerică, după eliminarea lui Frenkie De Jong (90+1).

FC Barcelona: Joan Garcia – Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia (Gerard Martin, 83), Alejandro Balde – Frenkie De Jong, Pedri, Fermin Lopez (Dani Olmo, 66) – Lamine Yamal (Ronald Araujo, 90+3), Robert Lewandowski (Ferran Torres, 66), Raphinha (Marcus Rashford, 83).

Real Madrid: Thibaut Courtois – Fede Valverde (Arda Guler, 67), Raul Asencio, Alphonse Tchouameni, Dean Huijsen (David Alaba, 76), Alvaro Carreras – Eduardo Camavinga (Dani Ceballos, 82), Jude Bellingham – Rodrygo, Gonzalo Garcia (Kylian Mbappe, 76), Vinicius Junior (Franco Mastantuono, 82).

