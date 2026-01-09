PSG, super-campioana Franței! Totul s-a decis la „loteria“ penalty-urilor

Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Franței la fotbal (Trophee des Champions) după ce a învins-o pe rivala Olympique Marseille cu 4-1, la loviturile de departajare, joi seara, la Kuweit City, într-un meci în care scorul a fost egal, 2-2 (1-0), la finalul timpului regulamentar.

PSG, campioana en titre, a deschis scorul prin Ousmane Dembele (13), dar OM a reușit să întoarcă scorul pe final, prin golul lui Mason Greenwood (76 – penalty) și autogolul lui Willian Pacho (87). Parizienii au egalat in extremis, prin Goncalo Ramos (90+5).

La loviturile de departajare, echipa antrenată de Luis Enrique a transformat tot, prin Goncalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes și Desire Doue, în timp ce pentru OM a înscris Michael Murillo, iar șuturile trimise de Matt O’Riley și Hamed Junior Traore au fost apărate de portarul Lucas Chevalier, care a fost eroul acestui meci, cu multe intervenții remarcabile și în timpul regulamentar.

PSG: Lucas Chevalier – Warren Zaire-Emery (Senny Mayulu, 89), Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (Goncalo Ramos, 89) – Desire Doue, Ousmane Dembele, Hvicea Kvarațhelia (Bradley Barcola, 72). Antrenor: Luis Enrique Martinez.

OM: Geronimo Rulli – Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina – Timothy Weah (Michael Murillo, 77), Pierre-Emile Hoejbjerg, Geoffrey Kondogbia, Emerson Palmieri – Mason Greenwood (Matt O’Riley, 90), Amine Ferid Gouiri (Pierre-Emerick Aubameyang, 67), Igor Paixao (Hamed Junior Traore, 76). Antrenor: Roberto De Zerbi.

PSG a obținut primul său trofeu din acest an și al 14-lea în Supercupa Franței (record), ultimele patru consecutive. Olympique Marseille rămâne cu două Trofee ale Campionilor în palmares.

