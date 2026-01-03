Știința a ajuns în Antalya, să înceapă treaba! Vezi lotul Universității Craiova!

Universitatea Craiova a pornit la drum cu un lot de 30 de jucători în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), din perioada 2-12 ianuarie. Anunțul a fost făcut chiar de către liderul Superligii, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Delegația Științei a plecat vineri de pe Aeroportul Internațional Craiova și va fi cazată la Hotelul Regnum Carya.

Universitatea va disputa partide de pregătire pe 7 ianuarie cu Konyaspor (locul 13 în prima ligă turcă), la care joacă românul Marius Ștefănescu, și pe 10 ianuarie cu VfB Stuttgart II (locul 10 în liga a treia germană).

Lotul Universității:

portari: Pavlo Isenko, Laurențiu Popescu, Silviu Lung jr, Alexandru Glodean;

fundași: Florin Gașpăr, Oleksandr Romanciuk, Vasile Mogoș, Adrian Rus, Nicușor Bancu, Carlos Mora, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Darius Fălcușan, Florin Ștefan;

mijlocași: Anzor Mekvabișvili, Mihnea Rădulescu, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, Alexandru Crețu, Lyes Houri, Luca Băsceanu, David Matei, Denys Muntean, Sebastian Șerban;

atacanți: Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Steven Nsimba.

Echipa antrenată de portughezul Filipe Coelho va juca primul său meci oficial din 2026 pe 19 ianuarie, în deplasare, cu Petrolul Ploiești, în etapa a 22-a a Superligii.

Citește și: Ce bine îi merge în Australia! Gabriela Ruse, pe tabloul principal la Brisbane



