Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de „secundul“ Anton Petrea

Universitatea Craiova și antrenorul secund Anton Petrea au ajuns la un acord comun pentru încetarea raporturilor contractuale, a anunțat, miercuri, clubul craiovean prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

„Mulțumim, Anton Petrea! Clubul Universitatea Craiova și antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor!“, au transmis reprezentanții echipei Universitatea Craiova.

În vârstă de 50 de ani, Anton Petrea a fost în cariera sa antrenor principal la FCSB, Chindia Târgoviște și Universitatea Cluj. De asemenea, a ocupat funcția de antrenor secund la FC Snagov, Concordia Chiajna, Steaua, Al-Hilal, Litex Loveci, Al-Wahda, Al-Wasl.

Anton Petrea a ajuns antrenor secund la Universitatea Craiova în urmă cu o lună și jumătate, când conducerea băncii tehnice a fost preluată de portughezul Filipe Coelho.

A plecat și Luis Paradela de la Știința

De asemenea, Universitatea Craiova a anunțat, tot miercuri, despărțirea și de cubanezul Luis Paradela (28 de ani), al cărui împrumut de la gruparea costaricană Saprissa a expirat la 31 decembrie 2025.

„Mulțumim, Luis Paradela! Perioada de împrumut a fotbalistului cubanez Luis Paradela a ajuns la final. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în carieră!“, se mai arată pe pagina de Facebook a clubului alb-albastru.

Paradela a fost legitimat sub formă de împrumut la Universitatea Craiova începând cu 1 iulie 2024. El s-a accidentat grav în decembrie 2024, într-un meci cu Gloria Buzău și a lipsit până în toamna anului 2025.

În total, aripa stângă a evoluat pentru Universitatea în 24 de partide în toate competițiile, înscriind 3 goluri și reușind 1 pasă decisivă.

