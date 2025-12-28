Inter Milano și Cristi Chivu au încheiat anul pe primul loc în Serie A

Inter Milano a câștigat disputa de la Bergamo, cu Atalanta, scor 1-0 și astfel revine pe primul loc în Serie A, după ce pierduse poziția în fața rivalei din oraș, AC Milan. „Nerrazzurii” au acumulat 36 de puncte și se anunță a fi principala candidată la câștigarea sezonului 2025/2026.

Inter a terminat pe primul loc anul 2025 în Serie A, iar presa din Italia a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului internațional român.

Lautaro Martinez a marcat unicul gol al meciului cu Atalanta. Atacantul a trecut peste divergențele cu Cristi Chivu și a reușit să facă un sezon spectaculos ajungând în această seară la 15 goluri marcate în 16 meciuri.

„Lautaro i-a oferit un cadou lui Inter înainte de Revelion. Un meci disputat într-un ritm de Premier League pe stadionul Gewiss s-a încheiat: Atalanta-Inter s-a decis printr-un șut fulminant al lui Lautaro Martinez, cu o pasă decisivă a lui Pio Esposito. Chivu a smuls trei puncte cruciale de la Palladino și a revenit în fruntea clasamentului, încheind anul 2025 în cel mai bun mod posibil”, a notat TMW, care a scris și despre modul în care s-a desfășurat meciul la capătul căruia echipa lui Chivu a revenit pe primul loc.

De asemenea, Gazzetta a scris despre victoria la limită a Interului, care reușește să își facă fanii fericiți cu câteva zile înainte de Revelion.

„O eroare flagrantă într-o construcție de la poartă a fundașului albanez al lui Goddess a dus la golul victoriei argentinienei, după ce ratase o ocazie importantă în prima repriză. A fost o victorie binemeritată pentru echipa lui Chivu, care a depășit din nou Milan”, a scris Gazzetta.

