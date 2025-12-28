Cristiano Ronaldo şi Novak Djokovic au fost premiați pe aceeaşi scenă: „E un exemplu!“

La doar o zi după ce a marcat un gol spectaculos pentru Al Nassr, Cristiano Ronaldo a mai câștigat un premiu la nivel individual. Starul portughez a fost desemnat „cel mai bun fotbalist din Orientul Mijlociu”. El a urcat pe scenă alături de un alt sportiv care a doborât numeroase recorduri, dar în tenis. Djokovic a câștigat Premiul „Globe Sports”.

Cei doi au petrecut câteva zeci de secunde pe scenă, timp în care Cristiano Ronaldo a vorbit la superlativ despre sârbul pe care îl consideră ca fiind un prieten.

„Pentru mine e un exemplu. Când ai pe cineva ca exemplu, cuvintele sunt de prisos. E un exemplu de longevitate, avem povești similare. Cred că merită acest premiu deoarece e un exemplu pentru această generație, vechea generație și cea viitoare. Merită!”, a declarat Ronaldo.

Când s-au cunoscut Nole și Ronaldo

Novak Djokovic a dezvăluit când l-a întâlnit prima dată pe Cristiano Ronaldo. Și el e fascinat de modul în care un alt sportiv poate să mențină standardul atât de sus la peste 40 de ani. E un exemplu și pentru el să se trezească în fiecare dimineață și să se pregătească la fel cum o face deja de peste 20 de ani.

„(n.r. Când v-ați întâlnit prima oară) Era pe vremea când el juca la Real Madrid. A venit să urmărească turneul de tenis de la Madrid. De fiecare dată când își făcea apariția pentru noi era o presiune suplimentară, dar și o inspirație să dăm tot ce avem mai bun pe teren. Era cel mai bun la acea vreme și continuă să joace la același nivel. Mă bucur să aud aceste cuvinte din partea lui. Îl consider și eu prieten dar și o persoană care mă inspiră”, a spus și Novak Djokovic.

