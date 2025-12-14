Filipe Coelho, mulțumit de victorie, nu și de joc: „Nu a fost ușor!“

Universitatea Craiova a reușit să o învingă pe Hermannstadt, scor 2-0, în cadrul rundei 20 din SuperLiga României. La finalul partidei, Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de rezultatul final, dar nu și de jocul echipei.

Întrebat despre lupta la titlu, tehnicianul portughez a anunțat că deocamdată nu se gândește la un posibil succes în SuperLiga României.

„Nu a fost ușor. Ne-am făcut noi meciul mai ușor după ce am marcat de două ori, dar nu a fost cel mai bun meci al nostru. Importante sunt punctele, că ne-am îndeplinit obiectivul. Sunt fericit pentru asta. A trebuit să fac ceva modificări, era nevoie. Am încercat să corectăm anumite lucruri. Băieții muncesc, sunt obosiți, au timp scurt între meciuri și este normal să-i încurajez. Dacă ne uităm la ultimele meciuri, l-am folosit pe Teles, care s-a apărat în stânga, cu Sparta a fost altă dinamică.

Au fost meciuri când am jucat cu patru pe linia de fund, dar mereu depinde de adversar, de jucătorii pe care-i avem în față etc. Nimeni nu e campion din decembrie. Trebuie să adunăm puncte, să luăm fiecare meci rând pe rând. Sunt extrem de multe puncte care trebuie adunate, nu ne uităm la clasament. Momentan nu mă gândesc la AEK, de mâine voi face asta. Vom face tot ce putem și vom vedea atunci ce se va întâmpla“, a declarat Filipe Coelho, la Digisport.

