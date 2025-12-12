Filipe Coelho își face „mea culpa“: „Eu sunt vinovatul, nu vreun jucător!“

Universitatea Craiova a fost învinsă de Sparta Praga cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa a cincea a competiției de fotbal Conference League.

Universitatea a fost aproape să obțină un rezultat bun, însă a cedat pe final, după ce a ratat un penalty la 0-0, prin Anzor Mekvabișvili (38). Albion Rrahmani (50) și Matej Rynes (89) au marcat golurile oaspeților, în timp ce pentru craioveni a înscris Steven Nsimba (79).

La finalul partidei, Filipe Coelho a declarat că formația sa a făcut per total un joc bun, dar a subliniat că este întotdeauna greu când primești gol în ultimul minut.

„Cred că strategia noastră a fost bună, am avut dinamică. Meciul a fost dificil, în special în primele 20 de minute, dar apoi am echilibrat jocul și am avut ocazii. Penalty-ul ratat face parte din joc. Per total consider că am făcut un meci bun. Este greu să primești gol în ultimul minut al meciului, dar se întâmplă. Eu cred că mergem în direcția bună. Trebuie să o luăm pas cu pas, nu trebuie să ne gândim prea mult la viitor, trebuie să ne concentrăm pe prezent“, a spus antrenorul la postul Prima Sport.

Coelho a decis cine bate penalty-ul

Coelho a subliniat că el a decis ca Anzor Mekvabișvili să execute penalty-ul din minutul 38.

„Executantul penalty-ului este decizia mea. Dacă lumea vrea să găsească un vinovat, atunci eu sunt vinovatul. Întotdeauna eu sunt vinovatul“, a precizat tehnicianul.

Întrebat dacă a fost o greșeală înlocuirea lui Ștefan Baiaram cu Nikola Stevanovic, Filipe Coelho a răspuns: „A fost decizia mea. Voiam să păstrăm rezultatul și nu mai eram așa de proaspeți. A fost soluția noastră ca staff tehnic. Așa că repet, dacă vreți un vinovat, eu sunt“.