U Craiova – Sparta Praga 1-2 / Cehii ne amână bucuria unei primăveri europene

Universitatea Craiova a fost la câteva minute distanță de o calificare istorică în primăvara europeană, însă un gol venit în minutul 89 a schimbat totul. Alb-albaștrii au pierdut în fața Spartei Praga, scor 1-2, după un meci disputat, în care ceața și frigul n-au lipsit. Cehii s-au evidențiat ceva mai bine în teren, dar, la final, scorul putea foarte bine să nu fie de partea lor.

Sparta Praga a fost echipa cu posesia în prima repriză, dar și cu ocaziile. Isenko și bara transversală a menținut tabela intactă, în timp ce Etim n-a putut să-l învingă pe portarul cehilor dintr-o poziție, ce-i drept, mai incomodă. În minutul 37, tot stadionul a erupt, pentru că centralul belgian a acordat „11” metri pentru Știința, în urma verificării VAR. Din păcate, Anzor nu a fost inspirat și a irosit o oportunitate uriașa de a-și duce echipa în avantaj. Până la final au mai fost doar câteva incursiuni ale oaspeților, dar cam atât.

Se pare că ratările chiar se răzbună…

Partea secundă a debutat cum nu se putea mai rău pentru Știința. Haraslin l-a găsit demarcat în careu le Rrahmani, care a reușit să-l învingă pe Isenko cu un șut plasat, la firul ierbii.

Golul cehilor a adus schimbări în echipa Craiovei, chiar și la capitolul sistem. Au intrat Nsimba, Băsceanu și Houri, iar jocul s-a schimbat. Alb-albaștrii au presat mai mult, au încercat să atace poarta adversă, iar în minutul 79 a venit și golul. Nsimba a trimis un „trasor” de la distanță și a ridicat în picioare întregul stadion.

Reynes a amuțit un întreg stadion

Din păcate, acesta nu a fost ultimul gol al meciului, pentru că oaspeții au dat lovitura în minutul 89. Rynes a rămas nemarcat în careu și a adus victoria Spartei. La final, alb-albaștrii au primit aplauze de la suporteri, chiar dacă sunt nevoiți să mai aștepte pentru a vedea dacă primăvara europeană va veni și pe strada Științei.

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Badelj – Mogoș, Al. Crețu, Anzor (57, Nsimba), Teles (71, Houri) – Cicâldău – Etim (71, Băsceanu), Baiaram (82, Stevanovic).

Antrenor: Filipe Coelho

Sparta Praga: Vindahl – Sevinsky, Sorensen, Vydra – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes – Mercado, Rrahmani (67, Kuchta), Haraslin (72, Birmancevic).

Antrenor: Brian Priske.