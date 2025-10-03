Nicușor Bancu, discurs dur după eșecul din Polonia: „N-am făcut nimic din ce-am vorbit!“

Universitatea Craiova nu a contat în prima deplasare din grupa principală de UEFA Conference League. Oltenii au pierdut clar disputa cu polonezii de la Rakow, la capătul unui meci controlat de formația pentru care evoluează și Bogdan Racovițan.

După fluierul final, căpitanul Bancu a avut un discurs destul de dur.

„O primă repriză modestă, am fost temători, a doua repriză și mai rău, acea eliminare ne-a pus plumb în picioare. A venit și golul doi, acolo s-a terminat meciul. Nu am avut noi aceeași atitudine, am intrat temători, vina e la noi, la jucători, n-am făcut nimic din ce-am vorbit. Trebuia să jucăm fotbal în continuare, nu ne-a ieșit nimic. O echipă bună acasă, e greu în 10 oameni, mai ales că nici în 11 contra 11 n-am avut mari ocazii de a marca”, a declarat Nicușor Bancu, la Digi Sport.

Crețu: „Mi-e greu să spun ce s-a întâmplat cu noi!“

Mijlocașul Alexandru Crețu nu și-a putut explica jocul sub așteptări făcut de Universitatea Craiova la debutul în grupa de Conference League.

„Prea multe nu sunt de zis. Am pierdut, am făcut un joc slab, nereușit și asta s-a văzut. Am rămas în inferioritate numerică după pauză și cam gata meciul. Am întâlnit o echipă cu jucători buni. În prima repriză părea că sunt în control, dar puteam intra cu 1-0 la pauză. La pauză, Mister a încercat să regleze lucrurile, dar nu știu ce s-a întâmplat. Mi-e greu să spun concret ce s-a întâmplat în repriza a doua. Așa este la fotbal, se schimbă totul într-un minut”, a spus Crețu.

