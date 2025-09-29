Universitatea II Craiova s-a impus clar, scor 3-0, în partida susținută sâmbătă seară, în deplasare la Oltul Curtişoara. Disputa a contat pentru etapa a 6-a din Liga 3 – seria 5 şi a fost controlată în totalitate de jucătorii „satelitului“ Ştiinţei.

Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Vasile Constantin (’61 – penalti), Darius Fălcușan (’59), Luță (’74). De asemenea, acesta a fost meciul revenirii pe teren a lui Luis Paradela, jucătorul Ştiinţei accidentat grav la genunchi în timpul unui meci cu Gloria Buzău, din sezonul precedent.

Antrenorul „satelitului“, Corneliu Papură, a început meciul cu următorul unsprezece: Preda – Simion, Mendy, Fălcușan, Mandagiu, Sala, Chifa, Constantin, Luță, Toarcaș, Paradela. A mai intrat: Muntean.

În urma acestui succes, Universitatea II Craiova a ajuns pe poziţia a 3-a, iar în etapa viitoare va sta.

