Universitatea II Craiova a făcut „legea“ la Curtişoara! Paradela a revenit pe teren

De Tiberiu Cocora

Universitatea II Craiova s-a impus clar, scor 3-0, în partida susținută sâmbătă seară, în deplasare la Oltul Curtişoara. Disputa a contat pentru etapa a 6-a din Liga 3 – seria 5 şi a fost controlată în totalitate de jucătorii „satelitului“ Ştiinţei.

Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Vasile Constantin (’61 – penalti), Darius Fălcușan (’59), Luță (’74). De asemenea, acesta a fost meciul revenirii pe teren a lui Luis Paradela, jucătorul Ştiinţei accidentat grav la genunchi în timpul unui meci cu Gloria Buzău, din sezonul precedent.

Antrenorul „satelitului“, Corneliu Papură, a început meciul cu următorul unsprezece: Preda – Simion, Mendy, Fălcușan, Mandagiu, Sala, Chifa, Constantin, Luță, Toarcaș, Paradela. A mai intrat: Muntean.

În urma acestui succes, Universitatea II Craiova a ajuns pe poziţia a 3-a, iar în etapa viitoare va sta.

Citeşte şi: Rădoi, dezamăgit de arbitrul Cojocaru: „Toată lumea a văzut aceleași lucruri. Nu suntem proști!“


In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

