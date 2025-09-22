22.8 C
Craiova
luni, 22 septembrie, 2025
Mircea Lucescu și surprizele sale! Convocări preliminare interesante pentru meciurile cu Moldova și Austria

Mircea Lucescu și surprizele sale! Convocări preliminare interesante pentru meciurile cu Moldova și Austria

De Tiberiu Cocora

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile pe care tricolorii le vor disputa în cursul lunii octombrie. „Il Luce” a pregătit și câteva surprize importante pentru cele două partide ale „tricolorilor”, iar pe listă și-au făcut loc și câteva nume care nu au prins lotul la ultima acțiune a echipei naționale.

Naționala României va disputa luna viitoare două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Republicii Moldova, primul meci din palmaresul oficial pe teren propriu contra selecționatei țării vecine, pe 9 octombrie, și partida din preliminariile Cupei Mondiale 2026 împotriva Austriei, pe 12 octombrie.

Conform FRF, lotul final pentru cele două meciuri, care va fi format dintr-o parte a ‘stranierilor’ aflați pe lista publicată luni, plus jucători din competiția internă, va fi comunicată ulterior.

Iată lista preliminară cu 22 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate:

Portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo/Spania, 16/0), Răzvan Sava (Udinese/Italia, 0/0), Ionuț Radu (Celta Vigo/Spania, 4/0);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano/Spania, 33/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK/Turcia, 23/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 43/1), Virgil Ghiță (Hannover 96/Germania, 5/0), Bogdan Racovițan (Rakow/Polonia, 4/0), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti/Rusia, 27/2), Radu Drăgușin (Tottenham/Anglia, 27/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa/Israel, 0/0);

Mijlocași: Marius Marin (Pisa/Italia, 33/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos/Cipru, 1/0), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic/Grecia, 16/1), Nicolae Stanciu (Genoa/Italia, 84/15), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 47/6), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC/China, 26/4);

Atacanți: Dennis Man (PSV Eindhoven/Țările de Jos, 39/10), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor/Turcia, 31/5), Florinel Coman (Al-Gharafa/Qatar, 20/2), Denis Drăguș (Eyupspor/ Turcia, 26/7).

