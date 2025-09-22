Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile pe care tricolorii le vor disputa în cursul lunii octombrie. „Il Luce” a pregătit și câteva surprize importante pentru cele două partide ale „tricolorilor”, iar pe listă și-au făcut loc și câteva nume care nu au prins lotul la ultima acțiune a echipei naționale.

Naționala României va disputa luna viitoare două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Republicii Moldova, primul meci din palmaresul oficial pe teren propriu contra selecționatei țării vecine, pe 9 octombrie, și partida din preliminariile Cupei Mondiale 2026 împotriva Austriei, pe 12 octombrie.

Conform FRF, lotul final pentru cele două meciuri, care va fi format dintr-o parte a ‘stranierilor’ aflați pe lista publicată luni, plus jucători din competiția internă, va fi comunicată ulterior.

Iată lista preliminară cu 22 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate:

Portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo/Spania, 16/0), Răzvan Sava (Udinese/Italia, 0/0), Ionuț Radu (Celta Vigo/Spania, 4/0);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano/Spania, 33/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK/Turcia, 23/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 43/1), Virgil Ghiță (Hannover 96/Germania, 5/0), Bogdan Racovițan (Rakow/Polonia, 4/0), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti/Rusia, 27/2), Radu Drăgușin (Tottenham/Anglia, 27/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa/Israel, 0/0);

Mijlocași: Marius Marin (Pisa/Italia, 33/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos/Cipru, 1/0), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic/Grecia, 16/1), Nicolae Stanciu (Genoa/Italia, 84/15), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 47/6), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC/China, 26/4);

Atacanți: Dennis Man (PSV Eindhoven/Țările de Jos, 39/10), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor/Turcia, 31/5), Florinel Coman (Al-Gharafa/Qatar, 20/2), Denis Drăguș (Eyupspor/ Turcia, 26/7).

Citește și: Patrice Evra, „legenda“ Franţei şi a lui Manchester United, prezent la Craiova





