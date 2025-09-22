Cristi Chivu, după victoria cu Sassuolo: „Cred că Inter poate juca şi mai bine!“

Cristi Chivu a analizat victoria cu Sassuolo, 2-1, a doua pentru Inter în acest nou sezon de Serie A. În corzi după rezultatele din precedentele două etape, 3-4 cu Juventus, 1-2 cu Udinese, Inter avea nevoie de victorie cu Sassuolo pentru a nu pierde legătura cu primele locuri.

„Cel mai important lucru este victoria. Aveam nevoie să câștigăm, din moment ce ne lipseau victoriile, dar am și reușit o prestație bună. Puteam închide jocul mai devreme, dar portarul lor a fost într-o formă fantastică. Apoi, când primești gol dintr-o acțiune grozavă, suferi puțin pentru că intervin anumite aspecte mentale. Dar am continuat să credem, am încercat să jucăm fotbalul nostru și ne-a ieșit. Ce contează cel mai mult este că am câștigat.

Dar cred că Inter poate juca mai bine. Putem mișca mingea mai rapid, să fim mai preciși și să atacăm spațiile cu mai multă determinare. Nu este ușor să desfaci o apărare joasă, dar am dat dovadă de caracter și determinare. Am avut mentalitatea corectă și am produs câteva acțiuni de calitate, dar portarul lor ne-a împiedicat să închidem jocul mai devreme. Apoi primești gol târziu și suferi până la final – mă bucur că jucătorii au demonstrat că pot îndura asta”, a afirmat Chivu la DAZN.

Pentru Inter urmează o deplasare la Cagliari, sâmbătă seara, ora 21:45, apoi un meci de Liga Campionilor cu Slavia Praga, acela pe teren propriu.

