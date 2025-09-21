25.1 C
Știri de ultima orăSportFotbalRădoi a găsit „vinovații“ după Oțelul - U Craiova 1-0: ghinionul și neinspirația!

Rădoi a găsit „vinovații“ după Oțelul – U Craiova 1-0: ghinionul și neinspirația!

De Tiberiu Cocora

Primul eșec pentru gruparea din Bănie în actuala ediție de campionat a venit în partida Oțelul – Universitatea Craiova 1-0, iar Mirel Rădoi a pus rezultatul pe seama ghinionului și a lipsei de inspirație a jucătorilor săi.

Imediat după încheierea întâlnirii de la Galați, tehnicianul „alb-albaștrilor” s-a arătat deranjat de golul încasat din corner, în ciuda faptului că echipa sa este una cu talie.

Era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție de campionat. Poate e mai bine pentru noi că s-a întâmplat astăzi. Tragem niște concluzii, poate e un duș rece. A fost o partidă cu de toate, am luat multe decizii neinspirate, ne-am încăpățânat să construim pe zona centrală. După am avut mult ghinion. Stau să mă gândesc dacă adversarul a mai avut o altă ocazie în afară de gol. Sunt dezamăgit, e nemeritat, dar asta este. Știam că bat foarte multe cornere pe prima bară, pe venirea lui Patrick. Când pierzi marcajul… Este o lipsă de responsabilitate greu de rezolvat pe termen lung. Avem o talie foarte mare, dar tot avem aceste probleme.

Cumva, astă seară am avut de toate. Decizii neinspirate din partea noastră, ne-am grăbit în multe momente, am intrat în jocul lor de uzură, după 5-6 pase căutam imediat pasa decisivă. După minutul 80 părea un haos de ambele părți. Nu e prima etapă când suntem pe primul loc. Vom vedea pe parcurs dacă lucrul ăsta ne trage în jos, dacă este o presiune. O să-i întreb și eu pe jucători să văd dacă simt altceva decât atunci când erau pe poziția a doua, a treia sau a patra”, a declarat Rădoi, la Digi Sport.

Citește și: Oțelul – U Craiova 1-0 / A venit „dușul“ rece! Știința, neinspirată total la Galați


