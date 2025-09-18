Universitatea Craiova ar fi bătut palma cu un brazilian de 19 ani

Universitatea Craiova continua campania de achiziții, chiar dacă perioada de transferuri s-a încheiat de mai bine de o săptămână. După ce în vară a adus mai mulți jucători eligibili pentru regula under 21, clubul din Bănie se pare că a făcut o nouă mutare cu gândul la viitor.

Ramon Gomes de Lima (19 ani) ar fi fost adus de la echipa under 20 a brazilienilor de la Portuguesa. Din primele informaţii de la club, acesta ar urma să evolueze, în primă fază, pentru echipa a doua a oltenilor.

Chiar dacă oltenii încă nu au anunțat transferul, aceștia au fost dați de gol de cei de la MTA Group, firma de impresariat care îl reprezintă pe Ramon. Aceștia au anunțat că brazilianul a semnat pe 3 ani cu Craiova. Au postat și o primă imagine cu jucătorul în tricoul echipei din Bănie.

„Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029. Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării partenerilor noștri brazilieni exclusivi, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă. Mult succes, Ramon, acum marele tău vis te așteaptă”, a apărut pe pagina de Instagram a firmei de impresariat.

Fotbalistul din America de Sud a devenit, astfel, al 17-lea fotbalist ajuns la Craiova în acest sezon.

Transferuri Universitatea Craiova: Florin Ștefan, Sebastian Șerban, Steven Nsimba, Tudor Băluță, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Adrian Rus, David Matei, Nikola Stevanovic, Darius Fălcușan, Monday Etim, Pavlo Isneko, Mihnea Rădulescu, Oleksandr Romanchuk, Luca Băsceanu și Assad Al Hamlawi.

Citeşte şi: Adrian Mititelu a ieşit, din nou, la atac: „Încasările clubului lui Rotaru sunt, de fapt, ale mele!”





