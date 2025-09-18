FIFA ne taxează după ultimele rezultate! România a coborât iar în clasamentul pe națiuni

Naționala României a fost spulberată acasă de Canada și abia a reușit o remiză în deplasare cu Cipru, iar acum a primit o veste extrem de grea de la FIFA.

Trupa lui Mircea Lucescu a coborât trei locuri și se regăsește pe locul 51 în clasamentul publicat în această dimineață de către forul mondial. Ultimul clasament FIFA fusese anunțat pe 10 iulie 2025.

Tricolorii se apropie vertiginos de cea mai slabă poziție ocupată din 1993 încoace, de când este alcătuit acest clasament. Naționala s-a poziționat pe locul 57 în februarie 2011 și în septembrie 2012.

Adversarele din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 ocupă următoarele poziții în noul clasament FIFA: Austria (22), Bosnia și Herțegovina (73), în timp ce Cipru (128) și San Marino (210).

Top 10 în ierarhia FIFA a cunoscut modificări radicale. Liderul Argentina a picat două locuri, în timp ce Spania este din nou în fruntea lumii, urmatoarea fiind de Franța. Anglia ocupă acum locul 4, în timp ce echipa lui Cristiano Ronaldo a avansat pe 5.

