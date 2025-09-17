Lionel Messi a marcat al 20-lea său gol din acest sezon

Lionel Messi (38 de ani) continuă să facă spectacol pentru Inter Miami și să ridice tribunele în picioare pe stadioanele din MLS. Starul argentinian a fost titular în Inter Miami – Seattle Sounders 3-1 și a fost cel mai bun de pe teren.

Lionel Messi a marcat al 20-lea său gol în actuala ediţie a Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), în meciul câştigat miercuri, 17 septembrie, de echipa sa, Inter Miami, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Seattle Sounders.

Gruparea din Florida şi-a luat cu această ocazie revanşa după finala competiţiei Leagues Cup pierdută în faţa aceleiaşi adversare, la sfârşitul lunii august.

Starul argentinian, în vârstă de 38 de ani, a oferit mai întâi pasa decisivă la reuşita spaniolului Jordi Alba, fostul său coleg de la FC Barcelona, înainte de a dubla avantajul lui Inter Miami, în minutul 41, când a fructificat o centrare a lui Alba. După pauză, Ian Fray a marcat al treilea gol al gazdelor (52), înainte ca Sounders să reducă din handicap în minutul 69, prin Obed Vargas.

Prestația lui Lionel Messi de pe „Chase Stadium” a fost recompensată cu premiul de „Omul meciului”!

În urma acestui succes, Inter Miami a urcat pe locul al cincilea în Conferinţa de Est a MLS şi se află la opt puncte distanţă de liderul Philadelphia Union, dar având şi trei meciuri mai puţin disputate.

