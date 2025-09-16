Sorin Cârţu a negat informaţiile din presă: „Am stat cu Mirel după meci, era bine!“

Universitatea Craiova a încheiat perfect şi disputa cu Farul, pe care şi-a adjudecat-o cu scorul de 2-0. Totuşi, în loc de linişte şi voie bună, finalul meciului a adus multă tensiune, în special în dreptul antrenorului Ştiinţei.

Mai exact, Mirel Rădoi a fost un pachet de nervi la meciul Universitatea Craiova – Farul. Înainte să facă o criză de hipertensiune și să primească primul ajutor în vestiar, aşa cum au fost informaţi jurnaliştii, tehnicianul a fost extrem de furios pe Ștefan Baiaram, pe care îl băgase în teren în minutul 73. 25 de minute mai târziu, Rădoi i-a cerut atacantului să iasă de pe teren, chiar dacă oltenii ar fi rămas în zece. În cele din urmă, „decarul“ Craiovei a rămas în joc până la fluierul final.

Cârţu neagă informaţiile apărute în presă

Sorin Cârțu a negat informațiile conform cărora Mirel Rădoi a făcut o criză hipertensivă și a vorbit despre conflictul antrenorului cu Baiaram de la partida cu Farul.

„Am stat vreo 15-20 de minute după meci acolo cu banca tehnică. M-a mirat ce au scris ziarele, poate a fost după ce am plecat eu. Am stat la vorbe. Era puțin supărat, dar eu nu l-am lăsat cu simptomele care s-au scris în ziare. Eu am stat cu Mirel după meci. Am discutat toate problemele. Era puțin supărat pentru ce s-a întâmplat în ultimele minute. Și tensiunea meciului, când joci pentru primul loc… se câștigă mai greu.

Eu am văzut atunci un antrenor exemplu la meciul cu Basaksehir din punct de vedere al echilibrului emoțional. Așa trebuie să fie tot timpul și să nu-l mai intereseze niște lucruri mărunte care sunt în teren sau în afara lui și să se gândească la ce face în ziua respectivă să nu mai aibă probleme cu X sau Y. Eu i-am zis să nu se mai piardă în lucruri mărunte. Tot felul de comentarii, astea nu trebuie să te destabilizeze ca antrenor. Nu știu de ce l-a enervat așa tare Baiaram“, a spus Sorin Cârţu, pentru Fanatik.

Baiaram, sfătuit să asculte de Mirel Rădoi

De asemenea, președintele de onoare al Craiovei i-a transmis lui Baiaram că trebuie să îl asculte temeinic pe Rădoi.

„Tu, Baiaram, sau orice jucător, când eşti pe teren, trebuie să faci ce-ţi spune antrenorul. Este cel mai în formă fotbalist român la ora actuală. Am comentat că n-a jucat la echipa naţională, i-am reproşat lui Mircea Lucescu acest lucru. E acolo datorită muncii lui, dar şi lui Rădoi. Trebuie să te uiţi la el ca la Dumnezeu. Indiferent cum te cheamă, trebuie să faci ceea ce îţi spune antrenorul. Nu ai voie, ca jucător, să ieşi din cuvântul antrenorului.

Rădoi s-a enervat pe Baiaram pentru că nu a dat în teren ce voia Rădoi. Baiaram a greșit. Baiaram s-a simțit încărcat fizic, a avut dreptate nea Mircea. Poate de o pălmuță are nevoie și Baiaram. Când ratează jucătorul nu e ceva grav. Sunt diferite metode de pedepsire, îi tai bani, are atâtea metode, dacă e ceva de pedeapsă. Noi n-avem nevoie să facem asta un caz, avem nevoie de echilibru”, a adăugat preşedintele Universităţii.

