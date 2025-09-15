Adrian Rus, reacţie pe sufletul fanilor după U Craiova – Farul 2-0: „Am intrat familia Universităţii!“

Adrian Rus (29 de ani), cel care a semnat cu Universitatea Craiova în această vară, a debutat pentru alb-albaştri în victoria cu Farul, scor 2-0, în etapa a 9-a a SuperLigii.

Adrian Rus a fost introdus de Mirel Rădoi în minutul 79 al confruntării, când l-a înlocuit pe Vladimir Screciu și astfel a bifat primele minute în tricoul Universității Craiova. După meci, fundaşul a oferit un scurt interviu pentru pagina clubului din Bănie.

„Sunt fericit. Mă simt foarte bine. Sunt fericit pentru victorie și calificare. Am făcut un meci bun. Mă bucur că am intrat în această familie a Universității. Când am debutat în Liga 1 la Sepsi am debutat chiar pe acest stadion. Acești suporteri sunt fantastici și mă bucur că sunt mereu alături de noi”, a spus Adrian Rus.

Mirel Rădoi nu a venit la declarații după 2-0 cu Farul

Mirel Rădoi a luat o decizie greu de explicat după victoria cu Farul. Antrenorul echipei din Bănie a refuzat să se prezinte la conferința de presă și la flash-interviu. În locul său, a fost prezent secundul grupării din Banie, Mihai Ianovschi.

Mihai Ianovschi a mers la conferința de presă în locul lui Mirel Radoi. Acesta a dat de înțeles că principalul Universității Craiova s-a simțit rău și din acest motiv l-a înlocuit. Totuși, nu este prima oară când antrenorul alege să nu se prezinte în fața jurnaliștilor în acest sezon.

Conform FANATIK, Mirel Rădoi a fost foarte deranjat pe final de joc de faptul că Ștefan Baiaram nu mai alerga în ritmul pe care și l-ar fi dorit el, astfel încât a vrut să îl scoată pur și simplu de pe teren pe cel mai în formă jucător al oltenilor, în condițiile în care efectuase deja toate cele cinci modificări, iar acest lucru ar fi însemnat, în mod evident, că echipa sa ar fi trebuit să evolueze în inferioritate numerică în ultimele minute.

În cele din urmă, însă, tehnicianul a renunțat la idee, după ce colaboratorii săi au intervenit în acest sens. Așadar, Baiaram a rămas, totuși, pe teren până la fluierul final.

