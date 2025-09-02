Știința este reprezentată de Alex Cicâldău în echipa etapei

32.9 C
De Tiberiu Cocora

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat astăzi echipa etapei a 8-a din Superligă. Universitatea Craiova a remizat pe terenul celor de la FC Botoşani, scor 1-1, dar şi în aceste condiţii un jucător a fost luat în calcul pentru formula ideală. Cum Alex Cicâldău a fost cel care a „deblocat“ tabela Moldova, reprezentanții LPF-ului l-au inclus în echipa etapei.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a opta:

PORTAR

Ioannis Anestis (FC Botoșani)
Din nou, a fost cel mai bun jucător al botoșănenilor. Astfel, și datorită lui, gruparea moldavă continuă seria rezultatelor pozitive în acest start de campionat.

FUNDAŞI

David Maftei (Farul Constanța)
Deși a părăsit terenul accidentat, în cele 40 de minute în care a evoluat, a dominat flancul drept. A centrat excelent pentru golul marcat de Răzvan Tănasă.

Denis Ciobotariu (FC Rapid)
A înscris pentru întâia oară în acest sezon. Este titular inconstestabil și în mandatul lui Gâlcă.

Kennedy Boateng (Dinamo București)
Cel mai bun de pe teren în meciul cu FC Hermannstadt. A fost fără greșeală în defensivă și foarte periculos de fiecare dată când a urcat în atac.

Andrei Borza (FC Rapid)
Un nou meci consistent pentru tânărul fundaș giuleștean, care a izbutit și o pasă decisivă.

MIJLOCAŞI

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova)
O evoluție lăudabilă! Redevine jucătorul care făcea diferența în precedenta perioadă petrecută în tricoul criaovenilor.

Dan Nistor (Universitatea Cluj)
A înscris pentru întâia oară în acest sezon, golul cu Unirea fiind a 63-lea din carieră în SuperLigă.

Juri Cisotti (FCSB)
A marcat golul care le-a adus roș-albaștrilor un punct.

ATACANŢI

Alexandru Dobre (FC Rapid)
A fost principalul pericol pentru poarta adversă. A marcat pentru a patra oară în campionatul actual.

Ricardo Matos (FC Argeș)
Gol și penalty scos într-un meci la finalul căruia piteștenii au bifat un nou succes.

Anderson Ceará (FK Csikszereda)
Reușita jucătorului brazilian candidează cu șanse mari la cel mai frumos gol înscris în etapa a opta.

ANTRENORUL ETAPEI

Ioan Ovidiu Sabău (Universitatea Cluj)
Ardelenii au gestionat excelent meciul din deplasare cu Unirea Slobozia, un adversar foarte greu de învins la Clinceni.

