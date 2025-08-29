Mircea Lucescu a făcut convocările pentru meciurile cu Cipru şi Canada

Selecţionerul României, Mircea Lucescu, a anunţat vineri lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada, care sunt programate în debutul lunii septembrie. Prima partidă este una de pregătire, cea cu reprezentativa Canadei și se va desfăşura pe 5 septembrie, de la ora 21.00. Pe 9 septembrie, de la 21.45, tricolorii vor evolua în Cipru în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Iată lotul convocat de Mircea Lucescu:

portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid, 0/0);

mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

