Euro U21 | Tricolorii, dărâmaţi după eşecul cu Spania U21

Naţionala de tineret a României a pierdut nemeritat, 1-2 cu Spania, şi şi-a compromis şansele de a ieşi din grupe. La final, atacantul Louis Munteanu, autorul unui gol superb, a venit cu lacrimi în ochi la interviu.

„Nu ne doream să terminăm așa EURO. Suntem supărați cu toții. Nu mai e nimic de făcut acum. Sperăm să nu ne accidentăm la meciul cu Slovacia și urmează o vacanță pentru noi.

E puțin nemeritat când te uiți în grupă și vezi o puncte în dreptul României. Cu toții credeam în această victorie. Vreau să le mulțumesc suporterilor pe această cale. Degeaba am marcat dacă am pierdut. Și la meciul cu Italia am avut atitudine, a fost acea greșeală în prima repriză.

Nu vreau să vorbesc de arbitraj acum, sunt supărat, poate a contat. Suporterii au venit în număr mare. Poate și d-asta am jucat așa bine. Le mulțumesc pentru că au venit.

E dificil, când te uiți și vezi 0 puncte. Trebuie să câștigăm pentru că merităm o victorie. Spania a avut o posesie mai bună, dar cred că am avut ocazii mai clare. Degeaba am marcat golul, dacă ieșim în halul ăsta de la EURO“, a spus Louis Munteanu.

Matei Ilie: „Eram foarte aproape de un rezultat imens“

La fel de răvăşit a fost şi fundaşul Matei Ilie: „Suntem foarte triști pentru că eram foarte aproape de un rezultat imens, de un rezultat foarte mare. Am fi vrut să aducem acasă 3 puncte, dar, din păcate, calitatea lor s-a văzut și nu am reușit să rezistăm încă 10 minute. Eu cred că am luptat eroic. Sunt mândru de toți băieții care au jucat în această seară, dar atât am putut!

Am fost foarte aproape, dar nu trebuie să stăm acum să ne plângem, asta este! Este mai ușor cu antrenorul pe bancă, dar nu cred că ar fi schimbat foarte mult în rezultatul meciului. Clar ne dorim o victorie (n.r. cu Slovacia), este sigurul obiectiv pentru meciul acela și vom merge să câștigăm”, a declarat Ilie.

Andrei Borza, cel mai bun

Andrei Borza (19 ani) a primit cel mai mare calificativ din echipa României după înfrângerea cu Spania.

„Toți am făcut un efort, adversarii au fost foarte buni. Joacă la Valencia, Villarreal. Am demonstrat că suntem o echipă, că ne-am calificat frumos. Am jucat cu o echipă foarte bună. E frustrant că am luat două goluri în ultimele 5 minute. Am dat tot ce am putut. Sunt mândru de colegii mei, de staff, de toți. Am încercat să fim un bloc defensiv compact.

Eu cred că e penalti la Perianu, i-a dat în mână adversarului. E o greșeală, nu putem să îi dăm în cap lui Blănuță. A stat două săptămâni cu noi, s-a antrenat, știa că în primul meci e suspendat.

O să mă întorc acasă alături de familie dacă nu mai avem nicio șansă. Le mulțumim suporterilor că au venit aici. Au fost mult mai mulți față de meciul de la Trnava“, a încheiat Andrei Borza.

