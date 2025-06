Daniel Pancu: „Diferența a fost făcută de experiența lor“

Selecționata României a debutat cu stângul la Euro U21, în Slovacia, după ce a fost învinsă de Italia cu scorul de 1-0, miercuri seară, la Trnava, în Grupa A.

Selecționerul naționalei de tineret a României, Daniel Pancu, a declarant că diferența a fost făcută de experiența adversarilor.

„Sunt nemulțumit de multe lucruri, dar azi diferența a fost făcută de experiența lor. Se știe pragmatismul lor, asta pe lângă valoare, pentru că vorbim de jucători de Serie A. Din păcate am făcut câteva greșeli… Golul primit e de cascadorii râsului. Trebuia doar să ocupe niște spații în teren, pe care le ocupăm mai tot timpul în antrenament“, a afirmat Pancu, la ProTv.

„Noi, așa timizi cum am fost în unele momente, am avut totuși un penalti ratat și în plus o ratare imensă în prelungirile partidei. Una peste alta este o victorie a valorii și a experienței lor. Nu mă iau eu după penaltiul ratat de Louis, au ratat cei mai mari jucători ai lumii. Poți să ratezi și de pe linia porții“, a adăugat el.

„E foarte greu în tribună“

Suspendat la acest meci este de părere că România nu ar fi pierdut dacă el ar fi putut sta pe banca de reserve: „Cred că dacă aș fi fost pe banca de rezerve azi nu am fi pierdut jocul ăsta. Ba chiar cred că l-am fi câștigat. E foarte greu în tribună, mai ales că ți se atrage atenția tot timpul să nu vorbești. Mai am un meci și expiră și suspendarea asta. Îmi pare rău că nu am putut să fiu alături de băieți“.

Daniel Pancu rămâne optimist și afirmă că România poate învinge Spania în următoarea partidă de la Euro U21. „Nu e diferență mare, eu spun că putem să batem Spania. E important însă cum ne refacem acum, pentru că noi n-am mai jucat din 3 în 3 zile. Probabil vor fi schimbări, vedem câte vor fi“.

Louis Munteanu: „Se putea mai mult cu Italia “

Căpitanul României, Louis Munteanu, a declarat că el și colegii săi puteau obține mai mult de la acest meci pentru că în multe momente au arătat bine.

„Puteam să facem mai mult în seara asta. Am început puțin timid, dar pe finalul primei reprize am început să jucăm și noi fotbal. Păcat de acel penalti! Dacă marcam, cu siguranță era altul scorul și spun eu că puteam să și câștigăm. Se putea mai mult pentru că în multe momente am arătat bine. E greu când nu ai antrenorul lângă tine, dar dacă a luat cel roșu… Păcat, îl așteptăm la ultimul meci. Eu m-am simțit bine în prima repriză, apoi s-a văzut că nu m-am antrenat în ultimele 6 zile“, a spus Munteanu.

„Toată lumea m-a încurajat după ce am ratat acel penalti. Se mai întâmplă și la case mai mari. Chiar îmi pare rău pentru băieți, dar nu avem ce să facem decât să ne concentrăm pe următorul meci și să câștigăm. Trebuie să fim mai curajoși, pentru că și în seara asta am arătat că avem valoare. Nu avem nimic de pierdut“, a adăugat atacantul.

Constantin Grameni: „Nu meritam să pierdem“

Mijlocașul Constantin Grameni a declarat că este foarte dezamăgit și că nu merita să piardă acest meci.

„Am simțit că se putea mai mult azi, am dovedit asta în teren. Suntem foarte dezamăgiți pentru că nu meritam să pierdem. Adică, o echipă a Italiei plină de jucători din Serie A a început să tragă de timp din minutul 45-50. Iar la final s-au dat doar 3 minute de prelungiri. Nu e ok. Dar nu de asta am pierdut, am pierdut din cauza noastră, clar.

Turneul nu e terminat. Mai avem două meciuri, trebuie să le câștigăm pe amândouă. Încredere am avut din primul minut, pentru că am demonstrat în meciurile din calificări că avem valoare. Am avut azi penalti ratat, o ocazie imensă în prelungiri, deci eu spun că am demonstrat că suntem o echipă valoroasă. Dar, din păcate, nu am luat niciun punct. Sperăm la o victorie cu Spania, de ce nu? Spania a câștigat greu cu Slovacia, așa că noi vom da totul pe teren“, a afirmat Constantin Grameni.

