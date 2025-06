România U19 | Ion Marin, despre participarea la Euro: „Obiectivul este semifinala“

Selecționerul României U19, Ion Marin, a vorbit din cantonamentul tricolorilor despre obiectivele generației 2006 privind participarea la Campionatul European, care va fi organizat de România în perioada 13-26 iunie 2025.

Reamintim că România U19 va juca în Grupa A, alături de Muntenegru U19, Spania U19 (campioana en-titre) și Danemarca U19.

„Eu am propus și am spus că obiectivul acestei echipei U19 este o semifinală. Ei, jucătorii, au mers mai departe, au zis că jucăm finala. Haideți să câștigăm grupa sau să terminăm pe 2 și să ne calificăm mai departe“, a comentat „Săpăligă“.

Ion Marin i-a pregătit pe tricolori încă din 2022, pe când tricolorii aveau 16 ani.

„Individual au crescut. Bucuria cea mai mare pe care o am este că în ultimul an și trei luni, noi am reușit să constituim un grup foarte puternic. Pentru acest Campionat European ne bazăm, în primul rând, pe echipă, pe grup. Am reușit să stabilim un sistem de joc destul de aprofundat, discutat, acceptat și asumat“, a comentat selecționerul.

Meciurile de la Campionatul European vor fi primele oficiale din această stagiune pentru România U19. Din septembrie și până acum, fotbaliștii au disputat partide amicale și turnee de pregătire.

Citește și: Ștefan Baiaram ratează Campionatul European U21!