Postecoglou şi-a respectat promisiunea! Ce a zis după triumful din Europa League

Tottenham a cucerit trofeul Europa League după ce a învins Manchester United în finala de la Bilbao, scor 1-0. Unicul gol al finalei a fost înscris de Brennan Johnson, după o deviere a lui Luke Shaw.

Tehnicianul echipei Tottenham, Ange Postecoglou, făcea o predicţie îndrăzneaţă în august anul trecut cu privire la şansele formaţiei engleze de a câştiga un trofeu: „De obicei, în al doilea sezon, câştig ceva. Asta este ideea. Primul an este dedicat stabilirii principiilor şi creării unei baze solide. Sper că al doilea an va fi unul în care vom câştiga ceva”.

Şi australianul a avut dreptate. Miercuri seară, Tottenham a câştigat primul trofeu după 17 ani, chiar în cel de-al doilea sezon al lui Postecoglou la Tottenham Hotspur.

„Încă încerc să înţeleg totul. Ştiu ce înseamnă pentru acest club de fotbal. Cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai greu să rupi acest ciclu… Simţeam nervozitate în club, avem un grup foarte tânăr şi sper că, după ce au gustat succesul, acest lucru îi va motiva. Sper că vor avea o altă părere despre ei înşişi. Şi este în principal pentru suporteri. Sunt suporteri care ne urmăresc de 41 de ani, de când am câştigat în Europa…

Nu mă lăudam [că întotdeauna obţin un trofeu în al doilea sezon], era doar o declaraţie… Credeam în asta. Ştiu că forma noastră în campionat a fost inacceptabilă, dar un loc trei nu avea să schimbe acest club de fotbal. Ceea ce îl va schimba este victoria de azi. Eram pregătit să suport consecinţele dacă nu se întâmpla. Nu există niciun motiv pentru care nu pot intra în sezonul viitor cu convingerea că pot câştiga un alt trofeu. Sper că acest lucru va duce clubul mai departe”, a declarat antrenorul după finala de la Bilbao, citat de News.ro.

Ruben Amorim nu-şi dă demisia de la United

Managerul lui Manchester United, Ruben Amorim, a dezvăluit în ce condiții e dispus să plece după ce echipa sa a pierdut finala Europa League, în fața lui Tottenham (0-1). Adus în noiembrie trecut, de la Sporting Lisabona, Amorim a ținut să precizeze că nu va demisiona, dar este dispus să renunțe la postul său dacă șefii clubului i-o vor cere. Și o va face fără să solicite vreo compensație.

„În acest moment, nu sunt aici să mă apăr. Nu este stilul meu, nu pot să o fac. Este foarte greu pentru mine. Așa că nu am nimic de arătat fanilor și să le spun: «Mă voi îmbunătăți din cauza asta, am aceste probleme…» Nu voi face nimic. În acest moment, este vorba de puțină încredere. Să vedem. Sunt mereu deschis, dacă Consiliul de Administrație și fanii consideră că nu sunt omul potrivit, voi pleca a doua zi fără nicio discuție despre compensație. Dar nu voi renunța (n.r. – de bună voie). Am mare încredere în munca mea. Nu voi schimba nimic în modul în care fac lucrurile”, a spus şi Amorim.

United se afla la șapte puncte de un loc în Liga Campionilor când Amorim a preluat conducerea echipei, în noiembrie, dar acum se află la nu mai puțin de 27 de puncte de locul cinci.

