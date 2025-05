FCSB – U Craiova / Oshima: „Ar fi extraordinar pentru mine să joc în cupele europene!“

Universitatea Craiova va întâlni FCSB, sâmbătă, de la ora 20.00, pe Arena Națională, într-o partidă din cadrul etapei a 9-a a play-off-ului Superligii.

Takuto Oshima, mijlocașul echipei Universitatea Craiova, a afirmat în cadrul conferinței de presă că ar fi extraordinar dacă formația alb-albastră ar ocupa la finalul sezonului un loc care să-i permită participarea în preliminariile Conference League.

„Ar fi extraordinar pentru mine să joc în cupele europene, pentru că nu am făcut-o niciodată până acum. Bineînțeles că există o presiune din acest punct de vedere, dar trebuie să știm foarte bine cum să o gestionăm și să ne bucurăm de momente. Știm că ne așteaptă un meci cu echipă bună, dar dacă facem ceea ce trebuie, dacă aplicăm ceea ce pregătim, vom face o partidă bună. Știu foarte bine că am fost aproape campioni, că am luptat până la ultima sută de metri. A fost un moment dificil pentru noi, dar acum nu mai avem ce să facem, trebuie să continuăm. Știm ce avem de făcut în viitor, știm că urmează două meciuri foarte importante din care să obținem șase puncte și să ne calificăm în Conference League“, a spus Oshima.

Citește și: FCSB – „U“ Craiova, derby-ul care ne poate duce pe drumul european