Marius Șumudică: “În meciul cu Craiova va trebui să ne ridicăm la nivelul lor”

Universitatea Craiova şi Rapid se vor întâlni vineri, de la ora 20.30, pe stadionul “Ion Oblemenco”, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a din play-off-ul Superligii.

Antrenorul giuleştenilor, Marius Șumudică, a afirmat, astăzi, într-o conferință de presă, că jucătorii săi vor trebui să se ridice la nivelul adversarilor.

“Va fi un joc dificil. Ne deplasăm la Craiova, care încă se gândește cel puțin la locul doi, dacă nu și la titlu. Își doresc să câștige. Publicul va fi la meci, va fi afluență destul de mare. Beneficiază și de această sărbătoare, deci oltenii vor veni la meci. Suntem pregătiți și sper să facem o partidă bună. Craiova este o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun. Va trebui să ne ridicăm la nivelul lor”, a spus Șumudică.

“Campionatul este jucat de când a început play-off-ul”

Tehnicianul alb-vişiniilor a fost de acord cu declarația antrenorului Mirel Rădoi care afirmase că Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo sunt cele mai dezavantajate echipe din play-off. Şumudică a criticat în schimb reacția managerului FCSB, Mihai Stoica, după meciul direct din etapa trecută.

“E adevărat că Rapid, Craiova și Dinamo sunt cele mai dezavantajate din punct de vedere al arbitrajelor, dintre cele șase. E adevărat că dacă nu a ieșit Vassaras cu explicații de la FRF, a ieșit ‘vasalul’ să ne explice cum e cu greșelile de arbitraj. Din punctul meu de vedere, sunt o sumedenie de greșeli împotriva Rapidului. Mi-au rămas pe retină. Dacă și părerea lui Rădoi este aceeași, ce să mai spun? Eu nu am în gând ce se va întâmpla. Campionatul este jucat de când a început play-off-ul! Eu nu am mai văzut așa ceva. Ce s-a întâmplat la meciul nostru cu cei de la FCSB, de pe vremea Cooperativei… Cu tot respectul. Și mai vin și te și prostesc în față și spun că a fost fault un atac. E ca la alba-neagra, îți ia banii”, a declarat Șumudică.

“E greu să mai prindem o cupă europeană”

Marius Şumudică s-a arătat neîncrezător că echipa sa va mai putea prinde un loc de cupă europeană în acest final de sezon competițional:

“E greu să mai prindem noi ocupă europeană. Depindem și de alte rezultate, depindem de foarte multe. Avem șanse să prindem cupele europene așa cum au alte echipe șanse să câștige campionatul, dacă facem o comparație. Dar noi ne ducem să jucăm să ne apărăm șansele corect, așa cum am făcut-o și cu celelalte echipe. Așa va fi și mâine”.

“Am fost la el la spital ieri, a avut noroc”

Marius Șumudică a precizat că secundul său, Cristian Petre, a suferit un infarct după meciul cu FCSB din etapa trecută. El a explicat că a fost supus unei intervenții chirurgicale.

“Am fost la el la spital ieri, a avut noroc. A făcut infarct în timpul meciului. L-am văzut că nu era OK în timpul jocului, apoi în drum spre casă a leșinat. M-am întâlnit cu un prieten de-al meu, medicul Udroiu, în parcare și l-a dus la spital. Mi-a spus că e praf, că intră cu el în operație. Apoi mi-a spus că dacă mai erau două minute dădea mâna cu Sfântul Petru. Stresul ăsta te omoară! Aseară mi-a scris că sunt îngerul lui că i-am salvat viața. Sunt lucruri tragice care se întâmplă”, a povestit tehnicianul.

“Nu am fost lăsat să plec”

Legat de posibila sa plecare din Giulești, Marius Șumudică a afirmat că e posibil ca în vară să se despartă de Rapid.

“Probabil că în vară, acum, voi pleca de la Rapid. Nu știu, întrebați-l pe domnul Angelescu. Eu v-am mai spus, am contract. Am dorit să plec, nu am fost lăsat să plec. Mai departe nu am ce să spun. Eu îmi fac treaba. Nu depinde de mine, sunt antrenor sub contract”, a încheiat Șumudică.

